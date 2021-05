Die Wohnbaugesellschaft TIGEWOSI hat im Ortsteil Schönegg 18 Wohnungen errichtet, und den Mietern feierlich übergeben.

HALL. Das neue Projekt in der Fuschsstraße 6 in Hall in Tirol, steht für bedarfsorientiertes, leistbares und qualitativ hochwertiges Wohnen. Am vergangenen Mittwoch wurde den Mietern der Schlüssel für die 18 fertiggestellten Einheiten mit Balkon und Tiefgarage übergeben. Im ersten Bauabschnitt wurde der Abbruch von zwei Bestandsgebäude durchgeführt, anschließend wurde der Neubau einer Wohnanlage fertiggestellt. Verantwortlich für die Planung ist das TIGEWOSI-Büro von DI Helmut Synek. Geschäftsführer Franz Mariacher freut sich, dass der Bau unfallfrei über die Bühne ging. „Man sieht, es hat einen gewissen Mehrwert und man hat doch noch einiges an Freiflächen erhalten können. Bedanken möchte ich mich bei allen die beim Bau mitgeholfen haben", so Mariacher. Die Haller Bürgermeisterin Eva Posch bedankte sich bei allen Verantwortlichen und wünschte abschließend den Mietern Frieden und viel Freude mit den neuen Wohnungen. „Dieser Stadtteil zeigt, dass es eine Wohngegend gibt, die einfach prädestiniert ist, um sich wohlzufühlen. Nicht nur im Einfamilienhaus, sondern auch im verdichteten Wohnbau", so Posch.



Details

Baubeginn März 2020

Fertigstellung Mai 2021

09 1 - Zimmerwohnungen

06 2 - Zimmerwohnungen

03 3 - Zimmerwohnungen

Insgesamt sind 18 Wohnungen mit 16 Tiefgaragenabstellplätze entstanden.

Mehr dazu

Weitere Nachrichten finden Sie hier.