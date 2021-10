Kürzlich wurden im Congress Igls insgesamt 29 Tiroler Traditionsbetriebe für Verdienste um die Tiroler Wirtschaft geehrt. Im Bezirk Innsbruck Land bekamen die Unternehmen Realbau GmbH, Axamer Lizum Aufschließungs GmbH & Co KG sowie die Auto Hollaus OG eine Urkunde von Wirtschaftslandesrat Mattle überreicht.

IGLS. Vergangenen Freitag hat Landesrat Anton Mattle insgesamt 29 Tiroler Traditionsbetriebe für Verdienste um die Tiroler Wirtschaft geehrt. Die Auszeichnung „Tiroler Traditionsbetrieb“ für runde Betriebsjubiläen im Jahr 2021 ging im Bezirk Innsbruck Land an die Unternehmen Realbau GmbH (50 Jahre), Axamer Lizum Aufschließungs GmbH & Co KG (60 Jahre) sowie Auto Hollaus OG (70 Jahre). Die vier ältesten ausgezeichneten Betriebe waren die Unternehmen Holz Marberger Gmbh aus Ötztal-Bahnhof und die Plansee Holding Aktiengesellschaft aus Reutte mit je 100 Jahren, der Zillertaler Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit aus Zell am Ziller mit 170 Jahren und die Tiroler Versicherung V.a.G. aus Innsbruck mit 200 Jahren. Mit der Ehrung „Tiroler Traditionsbetrieb“ werden Unternehmen ausgezeichnet, die ein rundes Betriebsjubiläum von mindestens 30 Jahren feiern. Die geehrten Firmen erhalten eine Urkunde des Landes Tirol.



„Tirol kann stolz sein auf seine vielseitigen und innovativen Unternehmen. Die Tiroler Wirtschaft ist breit aufgestellt und reicht von soliden kleinen und mittleren Betrieben über international bekannte Weltmarktführer und Großbetriebe bis hin zu ‚Hidden Champions‘ und innovative Start-Ups. Besonders die Tiroler Familienunternehmen und Traditionsbetriebe zeichnen sich durch ihre jahrzehntelange, erfolgreiche wirtschaftliche Tätigkeit aus und bilden das Rückgrat der heimischen Wirtschaft“, betont LR Mattle.

Attraktiver Wirtschaftsstandort



Die Anzahl der aktiven gewerblichen Unternehmen hat in Tirol trotz Coronakrise im Jahr 2020 um 2,1 Prozent auf 47.516 Betriebe zugenommen. Im ersten Halbjahr 2021 wurden zuletzt rund 1.750 Neugründungen verzeichnet. Tirol sei trotz der Krise nach wie vor ein international attraktiver, wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort im Herzen Europas, die Krise habe einige Branchen hart getroffen, doch nun gehe es wieder bergauf, so der Wirtschaftslandesrat. Bei der Arbeitslosigkeit konnte Tirol zuletzt Ende September 2021 mit 3,8 Prozent nach dem Bundesland Salzburg die zweitniedrigste Arbeitslosenquote Österreichs vorweisen. „Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung am Arbeitsmarkt und auch in der Wirtschaft können wir zuversichtlich sein. Seitens des Landes unterstützen wir unsere Unternehmen aktiv bei ihrer Entwicklung", sagt LR Mattle. Die Tiroler Wirtschaft konnte im Bereich Export zuletzt im Jahr 2020 trotz der Coronapandemie auf ein beachtliches Außenhandelsvolumen von fast 13 Milliarden Euro erwirtschaften. „Die Innovationskraft unserer heimischen Betriebe, deren Produkte auf der ganzen Welt gefragt sind, macht mich als Tiroler Wirtschaftslandesrat stolz", so der Wirtschaftslandesrat abschließend.

Mehr dazu

Weitere Nachrichten finden Sie hier.

Teigwarenhersteller Recheis macht Wälder klimafit