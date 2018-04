"Der Druck ist groß und fordert Tribut"

25.04.2018, 06:30 Uhr

Tag der Arbeit: Franz Zoppoth spricht über Motivation der Mitarbeiter und sein Erfolgsgeheimnis.

GUNDERSHEIM/VILLACH (aju). Bereits seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gilt der 1. Mai als Feiertag für die Arbeiter. Seit 1945 ist er als Tag der Arbeit wieder zum Feiertag erklärt worden. In zahlreichen Kundgebungen und Veranstaltungen wird an diesem Tag der Wichtigkeit von Arbeitern, aber auch Arbeitgebern gedacht. Was der Tag der Arbeit für ihn bedeutet, erklärt uns Franz Zoppoth, Geschäftsführer der Firma Zoppoth Haustechnik, die mit ihren rund 160 Mitarbeitern zu den größten Arbeitgebern im Gailtal gehört.



Zur Firmengeschichte

Im Jahr 1958 gründete Alois Zoppoth in Gundersheim einen Ein-Mann-Installationsbetrieb. In den folgenden Jahren wurde der Tätigkeitsbereich ständig erweitert.

1986 wurde eine weitere Filiale in Villach eröffnet.

1998 folgte die Übergabe der Geschäftsführung an die nächste Generation. Es folgte der Schritt in neue Märkte und Bundesländer.

2013 wurde die vergrößerte Filiale in Villach neu eröffnet.

2014 folgte die Eröffnung einer weiteren Filliale in Wien.

Seit 2016 gibt es auch eine Niederlassung in Klagenfurt.

Heute beschäftigt das Unternehmen 160 Mitarbeiter.

Zum Tag der Arbeit





1890 organisierten Arbeiter am 1. Mai erstmals eine Massendemonstration um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen.

1891 wurde dieser Tag in Österreich zu einem gesetzlichen Feiertag ernannt, aus Solidarität mit den Arbeitern.

Während des zweiten Weltkrieges wurde der 1. Mai als "Tag der nationalen Arbeit" gefeiert.

Erst 1945 wurden erstmals die Feierlichkeiten zum 1. Mai wieder anlässlich des "Tages der Arbeit" begangen.

"Österreich hat frei!" – Mir geht es wie den meisten Menschen auch. Früher ging es aber schon sehr um Klassenkampf, Gott sei Dank sind diese Grenzen zwischen den so genannten Klassen verwischt und an diesem Tag wird mehr der Frühling gefeiert als die soziale Ungerechtigkeit.Unternehmer sind mutige Menschen, die Initiative ergreifen. Sie machen es sehr wohl aus Eigeninteresse, schaffen aber auch Arbeit und Wohlstand für die Gesellschaft.Geiz ist geil! Es muss immer alles billiger werden, deshalb sind sowohl Unternehmer als auch die Belegschaft gefordert an die Grenzen des Machbaren zu gehen. Der daraus resultierende Druck ist groß und fordert Tribut. Gleichzeitig sind wir nicht nur Opfer, sondern Teil des Problems, da wir ja auch alle auf der Jagd nach dem Billigem sind, meist im Internet und nicht in der näheren Umgebung, wo unsere Arbeitsplätze sind.Weil wir wissen, dass die Mitarbeiter unser größter Wert sind.Wir lassen unsere Mitarbeiter viel Raum für Eigeninitiative. Aktiv am Erfolg teilzuhaben motiviert. Wir bieten Weiterbildung an und geben Feedback. Es ist uns aber bewusst, dass hier noch mehr Engagement notwendig ist. Wir werden uns in Zukunft auch sehr darum bemühen. Ich weiß nicht genau, was wir anders machen als andere Unternehmen, aber ich weiß von vielen Unternehmen, die sich dessen genauso bewusst sind und viel in dem Bereich machen.Eben gute Mitarbeiter und wir beschäftigen uns dauernd mit den Abläufen in der Firma.Ich wünsche mir gesund zu bleiben und Glück zu erleben sowie Erfolg im Privat- und Berufsleben.