Gars: "Da möchte ich gerne wohnen"

Der Luftkurort Gars am Kamp ist ein Ort mit besonderem Flair. Ob im Kampbad oder am Viktualienmarkt ...

GARS. "Gerade im letzten Jahrzehnt hat die Sommerfrische in Gars wieder einen Stellenwert", lacht Bgm. Martin Falk. "Im Sommer hinaus ins kühle Nass - da bietet das Kamptal und vor allem das Zentrum Gars doch einiges. Ich sehe als Bürgermeister nach dem Shutdown in der Coronakrise, dass sehr sehr viele Radfahrtouristen, Motorradtouristen, Oldtimertouristen die Region Kamptal und Gars wieder schätzen und kennenlernen und ich glaube, dass wir da doch vieles bieten können. Gars ist ein Ort, wo es eine spezielle Schwingung gibt, das wird uns immer wieder bestätigt. Wir verzeichnen zurzeit, dass Gars ein gefragter Wohnort ist, wo wir eigentlich den Bedarf gar nicht decken können. Wir haben einen Zuzug und versuchen verstärkt durch Wohnbau für die Jugend noch attraktiver zu werden. Wir haben einiges an Wohnbauten und Reihenhäusern geschaffen und man merkt auch, dass die Jugend am Beginn der beruflichen Laufbahn nach Wien zieht aber wieder zurückkommt, spätestens wenn eine Familie gegründet wurde. Da merkt man, dass auch die gut gebildete Jugend wieder nach Gars zieht, hier gibt es einige Beispiele. Mich freut es, dass nicht nur die Promis nach Gars kommen, sondern auch die heimische Jugend diesen Platz schätzen und lieben lernt."

LAbg. Josef Wiesinger: "Gars ist deswegen so schön, weil man landschaftlich viel zu bieten hat, ein sehr mildes Klima vorherrscht und die Möglichkeiten in Gars zu leben, großartig sind. Es gibt hier viele Infrastrukturmaßnahmen, die wir sonst in der Gegend nicht haben. Ich bin ein gebürtiger Kamegger, wohne da." Sein Garten mit Kampzugang, "... der Fluss und die Ruhe, das ist schon was Herrliches. Natürlich ist das Freibad in Gars mit der Lage einzigartig mit dem Kampzugang. Trotz Hitze strahlt der Kamp Kühle aus und mit den hohen Bäumen ist es angenehm und gibt es immer Schatten. Das alte Gebäude aus der Jahrhundertwende macht das Flair aus, das bei den Kampbädern so herrlich ist."