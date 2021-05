Horner (25): Vom Gasthof auf die internationale Bühne

Oft sind es nur kleine Details im Leben, die über Erfolg oder Nichterfolg entscheiden...

HORN. ...zum Beispiel die Erwähnung von „drei Bier“. Aber der Reihe nach: Erich Blie, Sohn der alteingesessenen Horner Gastronomenfamilie Blie, die bereits seit mehreren Generationen den Gasthof zur Stadt Horn sowie das gleichnamige Hotel führt, konnte dank eines solchen kleinen Details seine Chance nutzen und ist seit Mitte Mai offiziell Schlagzeuger der international tätigen und -bekannten Rock-/Popband Cornerstone. Blie wird ab Juni die Stadt Horn als Musiker auf den Bühnen dieser Welt vertreten.

Erich Blie aus Horn

Aufgewachsen in der Gastronomie, weckte die frühe Liebe zur Rockmusik (AC/DC, KISS, The Police, etc.) das Interesse am Schlagzeugspiel bei Erich Blie. Mit dem Schlagzeugunterricht begann er schon im Gymnasium und verfeinerte sein Spiel weiters an Musikschulen in Horn, Krems und auch in Wien. Kurz darauf erfolgte die Entscheidung, sich einer professionellen Musikerkarriere zu widmen und seitdem studiert er am Vienna Music Institut (VMI) neben Schlagzeug auch Instrumental- und Gesangspädagogik. „Ich bin durch Zufall im letzten Sommer zu Cornerstone gestoßen und freue mich auf alles, was jetzt auf mich zukommt. Die Band war für mich ein absoluter Glücksfall und ich bin seitdem mit Herz und Seele mit dabei. Unter dem Motto: ,Rock 'n' Roll ain’t noise pollution!' bin ich ein Schlagzeuger aus Leidenschaft, der die Mengen mittels mächtigen Klängen mitreißen möchte!“

„Wenn ich mit dem Musikstudium fertig bin“, so Blie weiter, „möchte ich nebenbei eine Stelle als Musiklehrer suchen und natürlich weiterhin voll im Bandgeschehen mitwirken.“ Und was hat es jetzt mit den eingangs erwähnten „drei Bier“ auf sich? „In meinem Inserat hatte ich geschrieben, das ich nur Rock, aber eher keinen Jazz spiele, außer nach drei Bier, dann funktioniert es. Michael (Bandleader von Cornerstone) fand das so witzig, dass er mich kurz danach angerufen hat. Wir haben dann bereits nach dem ersten Vorspielen gewusst, dass wir in Zukunft unseren musikalischen Weg gemeinsam gehen werden. Die Chemie – sowohl musikalisch als auch persönlich - stimmte sofort."

Cornerstone

Cornerstone stehen bei dem US-amerikanischen Label ATOM Records unter Vertrag und halten die Fahne des Melodic-Rocks hoch – und das mit Erfolg:

eine US-Tour, mehrere Touren durch Großbritannien, etliche Auftritte bei namhaften Festivals in ganz Europa mit Stars wie The Animals, John Waite und New Model Army, Airplay und Fernsehauftritte bei Sendern wie BBC, etc. Cornerstone gewannen in den U.S.A. den "Next Big Thing"-Contest und beteiligten sich am Soundtrack zum Kinofilm "Little Alien", Anfang 2012 wurde der Song "Right Or Wrong" vom britischen Rock Realms Magazin als "Ballade des Jahres" ausgezeichnet. Im darauffolgenden Jahr veröffentlicht die Band ihre Version des Achtziger-Hits "Smalltown Boy" (Bronski Beat) und landete damit etwas überraschend in den Charts - sämtliche Erlöse kamen dabei der englischen "Room for Breathe"-Kampagne, einer Charity-Organisation zur Erforschung der Stoffwechselkrankheit Zystische Fibrose, zugute. 2016 veröffentlicht die Band ihr drittes Studioalbum "Reflections", welches in Zusammenarbeit mit Produzent Harry Hess (Muse, Billy Talent, Harem Scarem) in Kanada entstand und absolviert eine Promotion-Tour durch Europa inklusive etlicher gemeinsamer Konzerte mit Gary Howard (Flying Pickets, Alan Parsons Project).