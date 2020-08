Musikalischer Täler-Zusammenschluss Ötztal-Pitztal am 6.9.2020 ab 10 Uhr auf dem Rofenhof.

TyRoll und TOI erstmals gemeinsam auf einer Bühne.

10 Jahre Ötztaler Dialekt als immaterielles Kulturerbe der UNESCO. Transhumanz auf der Welterbeliste.

Im Rahmen von VENT unplugged lädt das ARTeVENT Team zum Frühschoppen nach Rofen.

Schlagzeilen, über Schlagzeilen, die sich aus dieser kleinen Veranstaltung herausziehen lassen. Es wird ganz groß.

Über den Kunstweg nach Rofen

B-ART-eb'ne Weg – Führung durch Wanderführer, ARTeVENT Initiator und Organisator des Bildhauersymposiums Gerbert Ennemoser. Treffpunkt um 9 Uhr beim Tourismusbüro in Vent. Um Anmeldung wird gebeten. vent@oetztal.com

Auf dem Wanderweg von Vent zu den Rofenhöfen begegnen Wanderer verschiedenen Skulpturen, aus dem Stein gehauen von Künstlerinnen und Künstlern des internationalen Bildhauersymposiums von ARTeVENT. Die Monumente fügen sich harmonisch in das Landschaftsbild ein, geben Denkanstöße und beflügeln die Fantasie.

Dialog aus Stein, Luft und Licht.

Auf der Ebene zwischen dem Bergsteigerdorf und den historischen Rofenhöfen weiden Haflingerpferde im struppigen Gras, das die Ötztaler Mundart als „Bart“ bezeichnet. Aus einem Wortspiel mit der örtlichen Kulturveranstaltung ARTeVENT ergab sich so der Name B-ART-EB'NE Kunstweg. Die gut gewartete Strecke führt vorbei an Ötzis Jägerlager und dem historischen Kreuz der Wildspitze über die moderne Hängebrücke zu Österreichs höchstgelegener Hofsiedlung.

Geschichtsträchtiger Schauplatz

Die Rofenhöfe, sind die höchstgelegenen, ganzjährig bewirtschafteten Höfe Österreichs (2014 m Seehöhe). Erste Ansiedlungen von Schafhirten wurden im 13ten Jahrhundert errichtet. Auf Grund ihrer Lage wurden den Rofenhöfen bis zum 19ten Jahrhundert besondere Rechte, wie Fischerei, Jagd, Asylrechte, Bergfrieden und Steuerfreiheit eingeräumt. Auch Friedl mit der leeren Tasche versteckte sich angeblich auf seiner Flucht in den Rofenhöfen. Ein berühmter Vorfahre der heutigen Bewohner war Leander Klotz, er war der Erstbesteiger der Wildspitze.

Immaterielles Kulturerbe der UNESCO und regionale Geschichte und Geschichten

Alpine Musikprojekte mit Ecken, Kanten & vielen Seiten präsentieren TyRoll und Toi erstmals gemeinsam auf einer Bühne. Zu diesem musikalischen Täler-Zusammenschluss lädt das Team von ARTeVENT ab 10 Uhr auf den Rofenhof nach Vent. In einer kurzen Begrüßung wird Pro Vita Alpina Geschäftsführerin und Ötztaler Kulturfrau Florentine Prantl über das UNESCO Kulturerbe erzählen. 10 Jahre ist die Auszeichnung der UNESCO als immaterielles Kulturerbe der UNESCO für den Ötztaler Dialekt alt und die Tradition wird gefeiert. Die Transhumanz – die Schaftriebe zwischen Schnalstal, Passeiertal und Ötztal wurden 2019 auf die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen und auch dazu gibt es einiges zu berichten.

TyRoll und TOI intonieren neue & alte Volxmusik

Mit seiner Band TyRoll verwirklicht der Ötztaler Musiker Marlon Prantl ein ambitioniertes Vorhaben: den Kreis zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft musikalisch zu schließen. Traditionelles Volksmusikgut und Weltmusik verschmelzen in zeitgemäßen Arrangements. Die selbstkomponierten Songs im Ötztaler Dialekt begeistern das Publikum. Musik ist die Sprache des Herzens und wird überall auf der Welt verstanden. Marlon Prantl @ TyRoll lassen dennoch keinen Zweifel daran, wo ihre Identität wurzelt: im Tiroler Ötztal. Als klingende Botschafter ihrer Heimatregion komponieren Marlon Prantl @ TyRoll ein authentisches Bild vom Ötztal, von Tirol und Österreich.

Die Tiroler Mundart Band TOI lässt sich nicht in eine Schublade stecken. Die Songs erzählen im feinsten Pitztaler Dialekt vom Leben. Liebe, Laster und Leidenschaften werden gekonnt besungen und verleiten mal zum Grübeln, meist zum Lachen und Gesellschaftskritisches wird mit so viel Humor serviert, dass es trotzdem nie bitter schmeckt. Der TOI Sound ist unverkennbar und einzigartig. So werden viele stilistische Quellen angezapft und zu einer schlüssigen Mischung verschmolzen, mal richtig laut und mal ganz leise. Jazzige Rhodes-Klänge, gefinkelte Basslinien, perkussives Gitarrenspiel, energiegeladene Schlagzeug-Grooves und ausgefeilter Chorgesang sind typisch und unverkennbar TOI.

Videoankündigung

Das Organisationsteam bittet aufgrund der Parkplatzsituation in Rofen, der Verkehrsvermeidung in Vent während des Projekts VENT unplugged, der Covid 19 Sicherheitsmaßnahmen und für eine bessere Planung der Veranstaltung um Anmeldung unter vent@oetztal.com