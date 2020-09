SÖLDEN. Am 5.9.2020 um 13 Uhr lenke ein 53jähriger Schweizer sein Motorrad auf der Timmelsjochstraße talwärts. Zum gleichen Zeitpunkte lenkte ein 59jähriger österreichischer Staatsbürger sein Motorrad in Richtung Timmelsjoch. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es bei der Kehre 2 zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Motorräder, bei dem die beiden Lenker schwer und eine auf dem Sozius des 59jährigen mitfahrende 59jährige Frau unbestimmten Grades verletzt wurden. Die beiden Männer wurden nach Erstversorgung mit Notarzthubschraubern in das Krankenhaus Zams geflogen, die Frau zum diensthabenden Arzt in Sölden gebracht.

An beiden Motorrädern entstand erheblicher Sachschaden, der PKW eines Unbeteiligten wurde durch herumfliegende Motorradteile leicht beschädigt. Während der Erstversorgung und der Unfallaufnahme war die Straße für ca. 1 Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt.