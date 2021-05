Was ist nur los im Bezirk Imst, dass die Zahlen in einzelnen Gemeinden, aber auch im ganzen Bezirk nicht dauerhaft sinken wollen?

BEZIRK IMST. Für die Gemeinde Umhausen musste angesichts der neuen Clusterbildung und der nicht sinken wollenden Infektionszahl die Ausreisetestpflicht verlängert werden, erneut. Diesmal bis 9. Juni. Aber auch in anderen Gemeinden bewegt man sich gefährlich an der Grenze zur Testpflicht für die Ausreise, beispielsweise leuchtet die Gemeinde St.Leonhard mit aktuell 23 Fällen bereits in dunkelorange auf der Tirolkarte. Nachdem die Einwohnerzahl dort in etwa 1.400 beträgt, im Gegensatz zu Umhausen mit über 3.300 Einwohnern, liegt die prozentuelle Infektionszahl natürlich entsprechend höher. Entwickelt sich die Situation hier nicht schnell zum Besseren, wird St.Leonhard wohl die siebte Gemeinde in Folge im Bezirk Imst, die abgeriegelt wird.

Warum die Imster Bezirks-Zahlen nicht sinken, während es überall anders sehr gut aussieht, kann man nicht generell festmachen. Fakt ist, der Bezirk Imst fällt auf der Tirolkarte des Landes weiter farbig auf.

Bei der Einwohnerzahl befindet sich der Bezirk Imst mit rund 60.000 im Mittelfeld, bei den Coronainfektionen liegen wir vorne.

Aktiv positive Fälle im Bezirk Imst

Umhausen 34

Imst 28

St. Leonhard im Pitztal 23

Roppen 15

Arzl im Pitztal 13

Wenns 12

Längenfeld 9

Tarrenz 6

Jerzens 5

Rietz 5

Stams 5

Karres 4

Mieming 4

Nassereith 4

Obsteig 4

Sautens 4

Haiming 3

Karrösten 3

Mötz 3

Oetz 3

Sölden 2

Imsterberg 1

Mils bei Imst 1

Silz 1

Die Cluster im Bezirk Imst wollen nicht enden

Zahlen der Bezirke im Vergleich

(Genesene in Klammer)

Imst: 192 (5.093)

Innsbruck-Land: 188 (13.427)

Innsbruck-Stadt: 126 (9.503)

Kufstein: 58 (9.375)

Kitzbühel: 37 (4.406)

Landeck: 30 (3.745)

Lienz: 31 (5.310)

Reutte: 16 (2.024)

Schwaz: 7 (8.855)

Umhausens Ausreisetestpflicht wurde verlängert

