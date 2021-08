IMST. Am 6. August 2021, gegen 18.10 Uhr lenkte eine 73-jährige Österreicherin einen Pkw in Imst von der Imsterberg Landesstraße kommend entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf die A12 in Richtung Osten. Ein der Frau vorschriftsmäßig entgegenkommender Pkw-Lenker wich dem Fahrzeug der 73-Jährigen aus und stieß dabei gegen einen weiteren vorschriftsmäßig fahrenden Pkw. Beide Pkw-Lenker, ein 63-jähriger Österreicher und ein 79-jähriger Österreicher, wurden bei dem Zusammenstoß unbestimmten Grades verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Geisterfahrerin setzte ihre Fahrt bis zur Einfahrt zum Westportal des Roppener Tunnels fort und blieb dort am Mittelstreifen stehen. Ihr wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Anzeigen folgen.

Im Einsatz standen die Einsatzkräfte von Rettung, Polizei und Abschleppunternehmen.

Mehr Nachrichten aus dem Bezirk