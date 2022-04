IMST, KITZBÜHEL (pele). Es war keine einfache Aufgabe, die der SC Imst am Sonntag im ersten Spiel des Oberen Playoffs der Regionalliga Tirol zu bewältigen hatte. Zumal beim Auswärtsspiel in Kitzbühel zahlreiche Leistungsträger passen mussten. Kapitän René Prantl laboriert an einem Muskelfaserriss in der Wade, Marko Jovljevic war gesperrt. Außerdem musste Coach Herbert Ramsbacher auf die schon länger verletzten René Hellermann und Armin Hamzic sowie auf den noch rekonvaleszenten Stammkeeper Simon Stigger verzichten.

Im Spiel kam’s dann noch dicker! René Schneebauer landete mit Verdacht auf Kreuzbandriss im Krankenhaus. Alp Demir sah in der 52. Minute Rot. Er soll den Schiedsrichter-Assistenten beleidigt haben. Ramsbacher: „Das muss mir mal einer erklären. Alp stand bei der Aktion im Mittelkreis, aber der Assistent will was gehört haben. Und mein Spieler schwört, dass er kein Wort in seine Richtung gesagt hat.”

Vom Ergebnis her konnte es den Imstern egal sein. Sie siegten durch ein Eigentor der Gastgeber (30.) und einen Treffer von Joan Batlle Pascual mit 2:0. „Es war eine unglaubliche Teamleistung”, lobte Ramsbacher.