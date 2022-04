IMSTERBERG (pele).Die Sommersaison rückt immer näher, die Schienen werden von den Naturbahnrodlern gegen die Rollen getauscht. Die Termine für die kommende Rollenrodelsaison wurden bereits fixiert, und der Rennkalender hat einige Überraschungen parat.

Gleich zu Beginn der Rollenrodelsaison steht ein besonderes Highlight am Programm. Die Österreichische Meisterschaft 2022 wird im Rahmen der Sport Austria Finals in Graz Schlossberg (Ziel am Karmeliterplatz) ausgetragen. Insgesamt werden bei den Sport Austria Finals mehr als 6.000 Athleten in 250 Bewerben ihre Meisterschaften austragen.

Die ersten beiden Rodel Austria-Cuprennen werden dann Anfang Juli in Imsterberg (Tirol) stattfinden, bevor es dann Mitte August weiter nach Ried im Oberinntal (Tirol) geht. Das Finale des diesjährigen Sommercups findet vom 17. bis 18. September in Obdach (Steiermark) statt.

Die Rollenrodeltermine 2022:

Österreichische Meisterschaft in Graz – 16. Juni

1. und 2. Rodel Austria Rollenrodel-Cup in Imsterberg – 2. und 3. Juli

3. und 4. Rodel Austria Rollenrodel-Cup in Ried im Oberinntal – 20. und 21. August

5. und 5. Rodel Austria Rollenrodel-Cup in Obdach – 17. und 18. September

Die diesjährige Europameisterschaft findet vom 2. bis 3. September in Unterammergau/Deutschland statt.