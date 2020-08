STAMS (pele). Der SV Haiming war einer jener Vereine, die am meisten unter dem Corona-Lockdown zu leiden hatten. Die Oberländer waren nämlich in der abgebrochenen Vorsaison klar auf Aufstiegskurs. Aber auch in der neuen Spielzeit wird die Mannschaft von Trainer Thomas Schiechtl hoch gehandelt. Und tatsächlich setzte sie zum Saisonstart mit einem klaren Derbysieg in Stams gleich ein Ausrufezeichen – und übernahm die Tabellenführung!

Stams verlegte sich gegen den Favoriten vor allem auf Defensivarbeit, versuchte die Räume eng zu machen. Haiming wiederum wollte den Ball laufen lassen, fand zunächst aber kaum Lücken vor. Denn Bann brach in der 31. Minute schließlich Lukas Höllrigl, der einen Foulelfmeter sicher verwandelte.

Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad war es letztlich auch eine Frage des Willens. Und der war bei den Haimingern eindeutig mehr vorhanden. Gegen Ende des Spiels ließen es die Gelb-Grünen ordentlich krachen. Marcel Herz (79.), Joshua Stigger (90.) und Benjamin Pohl (92.) schraubten das Ergebnis zum 4:0-Sieg in die Höhe.