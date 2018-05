TyrolSkills Landeslehrlingswettbewerb: Nachwuchssieger in den Schönheitsberufen stehen fest

04.05.2018, 14:05 Uhr

„Mit ihren Behandlungen, dem Können und dem Wissen tragen unsere jungen Talente intensiv zum Wohlbefinden bei. Dieses hohe Niveau haben wir dem Geschick der Lehrlinge und der guten Ausbildung in unseren Betrieben zu verdanken. Man sieht, heute kommt hier wirklich jeder schöner und entspannter raus“, freut sich Landesinnungsmeisterin Astrid Westerthaler über die erbrachten Leistungen.Am meisten überzeugen konnte bei den Kosmetikern Janine Knoll vom Lehrbetrieb Sarah Kathrein in Landeck, bei den Fußpflegern holte sich Vanessa Westerthaler vom Lehrbetrieb 2 Sisters Cosmetics in Innsbruck den Titel. Der Sieg in der Wertung Fantasie Make-up ging an Salome Gstrein vom Lehrbetrieb Ursula Scheiber in Umhausen. Der Bereich Massage war mit einem einzigen Teilnehmer – Masseur Alper Cetin vom Lehrbetrieb Hotel Jungbrunn GmbH & Co OG in Tannheim – vertreten, seine Leistungen waren dennoch unschlagbar.Alle Landessieger werden Tirol auch im Bundeswettbewerb vertreten, der am 9. Juni in Wien stattfinden wird.