E-Trail Trainingsgruppe Hoch Imst bei Bewerb in der Steiermark erfolgreich

19.07.2017, 14:05 Uhr

Klasse 5: 1. Platz Leo MairKlasse 6: 2. Platz Florian Hainz und 3. Platz Maximilian MuchitschAuch am zweiten Tag ließen sich die Fahrer trotz Regen und daher auch zum Teil rutschigen Sektionen, nicht unterkriegen. Mit Bravour meisterten sie die schwierigen Hindernisse und konnten auch an diesem Tag mit Stockerlplätzen punkten.Klasse 2: 2. Platz für Luca ReichKlasse 3: 1. Platz Daniel Krabacher und 3. Platz Marius SpiegelKlasse 5: 1. Platz Leo MairKlasse 6: 2. Platz Florian Hainz und 3. Platz Maximilian MuchitschNach diesem erfolgreichen Wochenende freuen sich die jungen Sportler schon auf den nächsten Bewerb, Ende Juli, in Kufstein und werden voll motiviert an den Start gehen.