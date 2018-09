EU-BÜRGERDIALOG mit Jyrki Katainen im Haus der EU

07.09.2018, 22:37 Uhr

Welche Chancen birgt die Ökologisierung des Wirtschaftssystems – Stichwort Kreislaufwirtschaft?Was müssen wir tun, damit mehr in Innovation und erneuerbare Energien investiert wird? Welchen Beitrag kann das EU-Budget leisten? Wie trägt die EU-Handelspolitik zum Wohlstand bei? Wie soll die Zukunft der EU-Sicherheits- und Verteidigungspolitik aussehen?

Recycling ist Jyrki Katainen besonders wichtig. Auch in Zukunft werde die Abfallwirtschaft und dessen Beseitigung zunehmen.Nach der eineinhalbstündigen Fragerunde nahm sich Katainen noch Zeit für Fotos, in dessen Rahmen der Verein Plastic Planet Austria eine Bambusholzzahnbürste von Hydrophil überreichte, die der Vizepräsident dankend annahm, da er noch keine hat.Über den kleinen Hanfkatalog von Hempage war er ebenso erfreut, da mittels dieses Stoffes Mikroplastikausschwemmung vermieden wird und zusätzlich keine Pestizide verwendet werden müssen. Hanf war früher im Waldviertel überall bekannt und wurde auch bei Seilen verwendet. Wir müssen einen Schritt zurück, damit wir die Ozeane retten wie auch Papst Franziskus betonte in einer Aussendung.