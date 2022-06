Seit 12 Monaten finden junge Frauen zwischen 15 und 24 Jahren im Zentrum von Innsbruck eine Anlaufstelle, die sie beim Start ins Berufsleben unterstützt. Ein Grund zu feiern.

In den Räumlichkeiten des Berufszentrums am Innrain 36 begrüßte das emma-Team vergangenen Dienstag zahlreiche Netzwerkpartnerinnen und -partner aus Innsbruck und Umgebung zum Austausch und zurersten Geburtstagsfeier von emma. Über 60 Gäste informierten sich vor Ort über das Angebot. „Wir freuen uns sehr, dass das Interesse an unserer Einrichtung so groß ist", sagt Projektleiterin Monika Perkhofer. "Viele Jugendberatungsstellen geben uns Rückmeldung, dass Sie es sehr wichtig finden, dass es nun eine eigene Anlaufstelle für junge Frauen gibt.“

Um jungen Frauen möglichst frühzeitig ein emanzipiertes Mindset für den Start in ihr Berufsleben mitzugeben, hat der Verein Frauen* im Brennpunkt im Auftrag des AMS Tirol im Juni 2021 das Berufszentrum eröffnet. Hier sollen junge Frauen mit ihren spezifischen Bedürfnissen und Erfahrungen andocken können. Es gibt Gesprächsräume für die persönliche Beratung, welche bis zu 6 Monate lang in Anspruch genommen werden kann, Workshops zu Themen wie Jobsuche und Berufsorientierung sowie Unterstützung bei der Vorbereitung von Bewerbungsunterlagen.

(v.l.n.r.): Projektleiterin Monika Perkhofer, Kristin Köhler, Team für Gleichstellung AMS Tirol, Gabi Dallinger-König, stellvertretende Obfrau von Frauen* im Brennpunkt und FiB-Bereichsleiterin Nora Resch.

Bereits 85 junge Frauen beratet



„Wir sind stolz darauf, im ersten Beratungsjahr bereits 85 junge Frauen beraten zu haben“, sagt Nora Resch von Frauen* im Brennpunkt. „Und wir rechnen damit, dass diese Zahl in den kommenden Jahren noch steigen wird.“ Manche der Frauen, die emma berät, haben eine Ausbildung abgebrochen oder noch keine angefangen, andere sind jung Mutter geworden und suchen jetzt Begleitung beim Berufseinstieg. Grundsätzlich sind alle jungen Frauen zwischen 15 und 24 Jahren bei emma willkommen. Die Anmeldung zur Beratung ist direkt bei der Beratungsstelle oder über das AMS möglich.

Faktenhintergrund



Der Verein Frauen* im Brennpunkt wurde 1986 gegründet und organisiert qualitativ hochwertige, ganztägige und ganzjährige Kinderbetreuung in Form von Tageseltern in vier Bezirken Tirols und in sieben Kinderkrippen in Innsbruck, Ehrwald und Reutte. Der Verein verfolgt das Ziel, Frauen auf einem selbstgewählten Lebensweg zu unterstützen. Um das zu ermöglichen, bietet Frauen* im Brennpunkt Beratung in Innsbruck, Landeck, Imst, Reutte, Schwaz, Wörgl und Kitzbühel an. Das Angebot wird ergänzt durch Veranstaltungen, in deren Rahmen frauenpolitische Anliegen behandelt werden und der Abbau von Rollenklischees gefördert wird.



