INNSBRUCK. Die Präsentation der Projektkosten Patscherkofelbahn-Neu von Bgm. Willi führt zu entsprechenden Reaktionen der Gemeinderatsfraktionen. Die BezirksBlätter Innsbruck mit aktuellen Informationen und Details zur Projektabrechnung.

Reaktionen

GR Tom Mayer: "Die Liste Fritz hat mehrfach Anfragen zu den Kosten eingebracht – die Schlussrechnung ist ein finanzieller Scherbenhaufen für Innsbrucks Bürger." StR Rudi Federspiel: „Wir wurden verlacht, als wir die enormen Kosten von knapp achtzig Millionen Euro für die Patscherkofelbahn-Neu kritisiert haben, nun sind die Kosten noch höher.“ Federspiel erinnert daran, dass der Neubau der Bahn aufgrund der Klimaveränderung reine Geldverschwendung ist und war.

BezirksBlätter Innsbruck Beitrag zur Präsentation von Bgm. Georg Willi

Auszug aus den Unterlagen

GR vom 29.4.2014: (Anmerk. der Redaktion, am 29.4. fand keine GR-Sitzung statt, der Beschluß wurde im Sonder-Gemeinderat am 6. Mai 2014 gefällt.) Ankauf Patscherkofelbahn 10,70

GR vom 30.10.2015: Projektdarstellung, Kostenschätzung (34,3 Mio.), Attraktivierung rund um Talstation Pendelbahn (3,0 Mio.), 10 % Reserve (3,7 Mio.) 41,0

GR vom 16.6.2016: Geldbedarf wie im GR vom 30.10.2015 34,0

GR vom 15.2.2017: Kostenaufstellung neu 55,3

GR vom 13.7.2017: Kapitalbedarf beträgt inkl. Reserven maximal 55,33

GR vom 14.6.2018 (nach der GR-Wahl): Nachtragskredit 11,00

Budgetgemeinderat vom 16.12.2021: Grundankauf alte Talstation Patscherkofelbahn von IVB 4,20, Errichtung Sportbereich Zimmerwiese (aufgeteilt auf 2022 und 2023) 1,95

Gesamtkosten: 83,18

Noch nicht kalkuliert: Adaptierung alte Talstation für Igler Vereine, Rodelbahn, ev. Badeteich ???

Der Beginn

Am 6. Mai 2014 fand eine Sondersitzung des Gemeinderates statt. Dabei wurde beantragt:

1. Der Gemeinderat stimmt dem Erwerb, wie in der Rahmenvereinbarung beschrieben, zu einem Preis von höchstens € 10,7 Mio., zuzüglich Nebenkosten, zu.

2. Die Mag.-Abt. IV, Finanzverwaltung und Wirtschaft, erhält den Auftrag, die finanziellen Vorkehrungen für den Jahresvoranschlag der Landeshauptstadt Innsbruck für das Rechnungsjahr 2014 zu treffen. Dazu genehmigt der Gemeinderat einen Nachtragskredit von € 11 Mio. auf Vp. 5/780100-775100 - "Kapitaltransferzahlung Liftkonzept", der mit einem Kommunaldarlehen bedeckt werden darf.

Mehrheitsbeschluss (bei Stimmenthaltung von GR DI Sprenger, gegen INN Piraten; 1 Stimme): Der Antrag des Stadtsenats vom 23.04.2014 wird angenommen.

Zusatzantrag StR Schwarzl: Der Gemeinderat möge beschließen: Das Ergebnis der Due Diligence Prüfung sowie der endgültige Kaufvertrag werden dem Stadtsenat zur Information und Beschlussfassung vorgelegt.

Mehrheitsbeschluss (bei Stimmenthaltung von GR Dl Sprenger, gegen FPÖ, RUDI und INN Piraten; 7 Stimmen): Der Zusatzantrag von GR Schwarzl wird angenommen.

Positionen

Gebäude und Anlagen: 36.239.444,32 Euro

Gebäude Talstation EUB 15.925.324,08

Gebäude Mittelstation EUB 9.479.617,54

Bergstation EUB 10.240.052,69

Wasserversorgung Bergstation & Mittelstation 517.520,49

Tankstelle Talstation & Mittelstation 40.666,58

AdBlue - Tanksystem 12 794,74

Windschutz Terrasse Bergstation 23 468,20

Weitere Beispiele

Anbindung Gasthaus Heiligwasser 194.297,50

Beschneiungsanlage 2.558.011,23

P-West (mit Vorbehalt) 1.469.882,57

Parkplatz Ost - Kiss & Ride 1.103.481,58

Beleuchtung Parkplatz 174.279,30

Rodelbahn (Planungskosten) 13.558,33

div. Gastroeinrichtung 890.140,67

Abbruch Außenanlagen Talstation 19.824,27

Abbruch Pendelbahn und alte Mittelstation 326.337,42

Abbruch alte Bergstation 379.760,70

Abbruch Panoramarestaurant 178.750,05

Abbruch Olympiaexpress Liftanlage 46.059,24

Abbruch Gebäude OLEX 198.201,55

Abbruch Fundamente 1.932,30

Abbruch und Entsorgung Dieseltankanlage 16.328,19

Getriebeerneuerung 1-SL Übungslift 4.500,00

Abbruch Gipfellift und Nebengebäude 47.309,65

Abbruch Panoramabahn & Ochsenalm Schlepplift 52.306,53

Abbruch Nebengebäude Ochsenalmschlepplift 4.570,93

Elektroinstallation Versetzung Schlepplift HW & Zauberteppich 58.353,40

Versetzung Schlepplift Heiligwasser 282.039,99

Beratungsleistungen 797.394,57

Eröffnungsfeier 122.905,75

Scherbenhaufen

„Aus ursprünglich kalkulierten 34,3 Millionen Euro für den Patscherkofelbahn-Neubau sind mittlerweile 83,1 Millionen Euro geworden. Dabei fehlen immer noch die Kosten der ursprünglich angedachten Rodelbahn, des Badeteiches sowie für die Adaptierung der ursprünglichen Talstation für die Igler Vereine. Sollten diese ursprünglich groß versprochenen Dinge noch umgesetzt werden, steigen die Kosten wohl auf über 90 Millionen Euro an. Wir als Liste Fritz haben bei diesem Großprojekt schon immer davor gewarnt, dass die Kosten ausufern werden und die Kalkulation keineswegs die vielzitierte ‚Punktlandung‘ wird. Mehrere Anfragen haben wir an Bürgermeister Willi gerichtet und mehrfach keine Antworten bekommen. Wir haben Bürgermeister Willi darauf aufmerksam gemacht, dass bei der Schlussrechnung noch Millionen zu holen sind und Willi mit den ausführenden Unternehmen nachverhandeln muss! Unterm Strich hat es Bürgermeister Willi nicht geschafft auch nur einen Cent einzusparen. Innsbrucks Steuerzahler bleiben auf dem finanziellen Scherbenhaufen sitzen. Willi wird seinem Ruf als schlechter Verhandler wieder einmal mehr als gerecht! Wir als Liste Fritz fragen uns, was die jahrelang andauernde Geheimniskrämerei um die Schlussrechnung und die Auskunftsverweigerung des Bürgermeisters mit Hinweis auf laufende Verhandlungen gebracht hat? Diese traurige Bilanz hätte Bürgermeister Willi dem Gemeinderat schon lange vorlegen können, nachdem die ‚laufenden Verhandlungen‘ ein voller Misserfolg geworden sind“, erklärt Liste Fritz-Innsbruck Gemeinderat Thomas Mayer.

Mitschuld

Die Liste Fritz sieht bei den Innsbrucker Grünen jedenfalls eine Mitschuld am Patscherkofelbahn-Desaster. Sie haben für das Projekt gestimmt und auch die Mehrkosten im Innsbrucker Gemeinderat mitgetragen. „Bürgermeister Willi versucht die Schuld einzig und alleine der damaligen Bürgermeisterin Oppitz-Plörer umzuhängen. Fakt ist, dass dem damaligen Gemeinderat die Mehrkosten nicht transparent offengelegt worden sind. Der Zeitdruck gegenüber den ausführenden Firmen, schlechte Planung und ein plötzlich ausgelobter Architekturwettbewerb haben die Kosten getrieben. Die Ausschreibungen waren mangelhaft, die beiden Geschäftsführer offensichtlich überfordert, sie haben laut eigener Auskunft Baubücher gar nicht mehr kontrolliert und wurden letztendlich entlassen. Die Innsbrucker Grünen waren jedenfalls federführend mit dabei beim Projekt Patscherkofelbahn NEU. Sie haben geschlossen für das Projekt und auch für die Mehrkosten gestimmt. Im Übrigen auch die Gemeinderäte von ÖVP und SPÖ. Aus dem geplanten Prestigeprojekt vor der GR Wahl 2018 wurde ein Millionengrab, ein finanzielles Debakel für Innsbrucks Steuerzahler. Die Errichtung vergleichbarer Bahnen in Tirol war mit bis zu 50% weniger Kosten verbunden. An den Folgen hat Innsbruck immer noch zu knabbern, Geld fehlt an allen Ecken und Enden!“, hält Liste Fritz-Innsbruck Gemeinderat Thomas Mayer abschließend fest.

Finanzdesaster

„Wir wurden verspottet und lächerlich gemacht, als wir im Vorfeld von knapp achtzig Millionen Euro an Kosten, inklusive Ablöse an den vorigen Besitzer sprachen“, erläutert FPÖ-Stadtrat Rudi Federspiel in einer Aussendung. „Bei einem so hohen Finanzdesaster vergeht den Steuerzahlern das Lachen.“ Federspiel verweist auf die warnenden Worte der FPÖ seit Anbeginn: „Wir waren und sind die einzige Fraktion im Gemeinderat, die sich immer gegen den Neubau der Bahn ausgesprochen hat“, der daran erinnert, dass „eine Sanierung der bestehenden Bahn nur knapp fünf Millionen Euro gekostet hätte. Die finanzielle Lage der Stadt ist ohnehin seit Jahren nur mehr als desaströs zu bezeichnen.“

Geldverschwendung

Der FPÖ-Politiker kritisiert die ehemalige Stadtregierung auch dahingehend, dass sie warnende Stimmen von Seilbahnexperten einfach negiert hat. „Tirol hat die besten Profis im Seilbahnbereich weltweit, doch die Stadtregierung hörte nur auf den Rat des Möchtegern-Seilbahners und IVB-Chef DI Martin Baltes“, konkretisiert Federspiel, der hinzufügt, „Für Innsbruck, ÖVP, Grüne und SPÖ haben das finanzielle Debakel zu Verantworten.“ Abschließend erinnert Federspiel an einen Bericht des Bundesrechungshofes, der bereits 2012 davor gewarnt hat, dass in niederliegenden Skigebieten, wie es der Patscherkofel ist, investiert wird. „Der Neubau der Bahn war langfristig aufgrund der Klimaveränderung reine Geldverschwendung.“

