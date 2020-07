Am Strand Sandburgen bauen, über Bergwiesen toben oder einfach ohne Sorgen Zeit mit Freunden verbringen: Heuer ist auch für die Kinder der Sommer anders als sonst.

Tirols ältester Tanzsport-Klub bietet Ablenkung: Ab Mittwoch, 5.8.,veranstaltet der 1. Tiroler Turniertanzklub GOLD WEISS Innsbruck wöchentlich Tanzworkshops für Burschen und Mädchen von 8-13 Jahren. Unter Beachtung von Hygiene- Abstandsregeln warten unter anderem Gruppentänze, viel Spaß und 90 Minuten Bewegung. So haben die Jüngsten nicht nur eine tolle (Sommer-)Zeit, sondern lernen auch Neues kennen.

Wöchentliche Workshops

Der erste Workshop startet am 5.8.um 9h-11.30h. Eine Woche später wird dann am Nachmittag von 15h-16. 30h getanzt, bis zum Ferienende wechseln sich so Tanzworkshops am Vor- und Nachmittag ab. Austragungsort ist das Vereinsheim von GOLD WEISS an der Haller Straße 125a in Innsbruck. Eine Teilnahme ist an beliebig vielen Terminen möglich. Alle Infos auf www.jugend-tanzt.at oder unter 0676/ 44 23 122.

TanzSport für alle

GOLD WEISS Innsbruck bietet TanzSport als Turnier- und Hobbysport; Rund 150 Mitglieder trainieren regelmäßig in den Räumlichkeiten in Innsbruck, darunter Kinder und Jugendliche ebenso wie Studenten und jung-gebliebene Mitglieder.