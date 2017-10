Im Juwel der Alpen: Nordkette Herbst Genuss Fest – mit Video!

17.10.2017, 11:20 Uhr

Heuer neu:

Der Nordkette Perspektivenweg lädt Jedermann zu einem kleinen Spaziergang ein, und dazu Innsbruck und die Bergwelt des Inntals von einer der 10 Installationen des Architekturkollektivs Snøhetta aus immer neuen Perspektiven, und in Verbindung mit philosophischen Zitaten von Ludwig Wittgenstein, zu Entdecken.

An allen Veranstaltungstagen sorgen heimische Künstler mit musikalischer Umrahmung für eine stimmungsvolle Atmosphäre.Freitags steht der kulinarische Genuss im Vordergrund, so verwöhnt das Restaurant Seegrube abends mit herbstlichen Gerichten. Die Seegrubenbahn verkehrt verlängert bis 23:30 Uhr.An den Samstagen und Sonntagen wird von 11:00 bis 17:00 Uhr mit traditionellen Köstlichkeiten und einem kleinen Tiroler Markt zum Genießen und Verkosten auf die Seegrube geladen. Kerzenbasteln mit der Familie Kriegl sorgt am Sonntag für einen perfekt abgestimmten Familientag. Die Karstube verwöhnt mit herzhaften Schmankerln.Das Nordkette Herbst Genuss Fest findet bei jedem Wetter statt. Das Freizeitticket ist gültig.