Welttag des Buches - Bookchallenge

Anlässlich des Welttags des Buches finden in Tirol verschiedene Veranstaltungen statt. Wir feiern den Tag mit einer Bookchallenge.

Geschichte des Welttages des Buches

Heute 23. April ist der "Welttag des Buches und des Urheberrechts" - also der Weltbuchtag. An diesem Tag feiern Buchhandlungen, Verlage, Bibliotheken, Schulen und Lesebegeisterte den UNESCO Welttag des Buches.Ursprünglich war der Tag des Buches eine kleine Tradition der Katalanen anlässlich des Volksheiligen Sankt Georg. In Barcelona als Hauptstadt Kataloniens wurden seit den 20er Jahren am 23. April Bücher verschenkt. Man gedachte an diesem Tag an Wilhelm Shakespeare und Miguel de Cervantes - die beide weit von einander entfernt am 23. April 1616 verstarben. Inzwischen feiert man mit dem Welttag des Buches auch alle anderen Autoren, die an diesem Tag geboren wurden oder verstorben sind.

In den 90ern beantragte Spanien, den Tag des Buches in die Gedenktage der UNESCO aufzunehmen. Diese erklärte daraufhin im November 1995 den 23. April zum Welttag des Buches und des Urheberrechts.Wir feiern den Welttag des Buches mit einer kleinen Bookchallenge.