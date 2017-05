Dokument - Amras.

08.05.2017, 09:44 Uhr

Es ist für den Tummelplatzerhaltungsverein und für Amras ein großes Glück, dass durch die Bemühungen unseres langjährigen Vorstandsmitgliedes Herbert Edenhauser eine großartige Dokumentation von vielen Bereichen des Dorflebens in Amras entstanden ist. Schon in seiner aktiven Zeit als Schulwart der Volksschule Amras hielt Herbert viele Ereignisse mit seiner Kamera fest, nach seiner Pensionierung im Jahr 1995 widmete sich unser Vorstandsmitglied und treuer Freund noch intensiver diesem Bereich. So entstanden im Laufe der Jahre unzählige wichtige Fotos, seit einigen Jahren hat Herbert Edenhauser aber auch viele Kurzfilme erstellt.