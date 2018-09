Rad-WM: Heute Abend findet die offizielle Eröffnung statt

22.09.2018, 08:00 Uhr

Um 17.00 Uhr startet eine Radparade durch die Stadt.

Zum Abschluss der Europäischen Mobilitätswoche wird am 22. September Österreichs Autofreier Tag sowie die bevorstehende Rad-WM mit einer Radparade quer durch die Stadt gefeiert. Start ist um 17 Uhr am Vorplatz der Hofburg, wo im Anschluss die offizielle Eröffnungsfeier der Rad-WM stattfindet. "Gemeinsam mit dem Klimabündnis Tirol laden wir alle herzlich ein, sich in den Sattel zu schwingen und mitzuradeln – egal ob mit Rennrad, Mountainbike, Tandem oder E-Bike – je bunter, desto besser.

Eröffnungsfeier mit Musik und Sport-Stars

Sechs Kilometer autofreie Straßen und freie Fahrt durch Innsbruck stehen zur Verfügung", so Georg Spazier, Geschäftsführer der Rad-WM. Auch mit dabei: Helmi, Superheld der Sicherheit und offizielles Maskottchen der WM. Sandra Pires, selbst begeisterte Rennradfahrerin, wird bei der Eröffnungsfeier mit "Top of the World" – dem offiziellen Rad-WM-Song – für Stimmung sorgen.