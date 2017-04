Zweites JV on Tour am 30.04. in Imst

, Am Raun 25 , 6460 Gemeinde Imst AT

Velly Arena , Am Raun 25 , 6460 Gemeinde Imst AT

Gemeinde Imst: Velly Arena |

Die zweite Mannschaft der SWARCO RAIDERS Tirol, hofft am Sonntag auf den ersten Sieg der Saison gegen die Styrian Bears.

Am Sonntag spielen die JV's ihren zweiten Heimspiel im Velly Arena in Imst aus. Nach einem gut besuchten ersten Heimspiel in Landeck freuen sich die SWARCO RAIDERS JV's auf viel Unterstützung in Imst.

Spielbeginn ist 15:00 Uhr, der Eintritt ist gratis.