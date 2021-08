Der neue Jopera Intendant Alfons Haider eröffnete die Festspiele auf Schloss Tabor eloquent und im perfektem Entertainment. Mitinszeniert wurde die anwesende Burgenlandprominenz, an der Spitze LH Doskozil und Partnerin Julia samt dem Extraauftritt des Baumeisters Lugners und dessen blonder Begleitung als perfekt zu spät Kommende.

Auch dem abwesenden Exintendanten Dietmar Kerschbaum wurden Dankesworte nachgereicht. Nach großer Oper kam man in Neuhaus nun auf die Operette. Kenner wissen, dass es hier um eine Leichtigkeit geht, die es am schwierigsten hat, an die Adresse Publikum zu gelangen. Der künstlerische Aufwand ist enorm, und es ist oft eine Gratwanderung zwischen Glückseligkeit und Klamauk.

Regisseur Stefan Grögler zeichnet "Erfindungsgabe und Sinn für theatralische Bilder aus", heißt es im Programmheft. Und er schafft Begeisterung, wenn er Männer in Strapsen tanzen lässt, so durfte man es bei der Premiere erleben. Auch das Bühnenbild stammt von ihm.

Dirigent Erich Polz jun. Sohn des bekannten Winzers Erich Polz sen. fand seine Höhepunkte in den feinen Lehar´schen orchestralen Pianopassagen des Vilja - Liedes bei Mondbeleuchtung. Naturgemäß führte er auch ins Maxim und ließ die Lippen schweigen. Ballsirenen gab es nicht.

Überstrahlender Stern des Abends war Swenja Isabella Kallweit als Hanna Glawari, kaum nachstehend Wolfgang Resch als Danilo und Theresa Grabner als Valencienne.

Das Schöne an den Taborabenden sind immer wieder der Empfang durch den örtlichen Musikverein, das Knödelessen vor den Vorstellungen und die die Gespräche nach den Aufführungen, die bei Weinbegleitung des Neuhauser Gastronomen Kurt Scharl stattfinden.