Vor zwei Wochen war der Bezirk Jennersdorf auf der Corona-Ampelkarte als einer der wenigen Bezirke Österreichs noch grün eingestuft. Jetzt leuchtet er roter als rot. In keinem burgenländischen Bezirk grassiert die Covid-19-Ausbreitung derzeit schneller als hier.

Die Sieben-Tages-Inzidenz, also die Zahl der positiven Fälle pro 100.000 Einwohner, ist im Bezirk Jennersdorf laut Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit mit Stand vom 11. November auf 848,1 hinaufgeschnellt. Dahinter folgen der Bezirk Oberpullendorf mit 660,7 und der Bezirk Güssing mit 638,2. Am geringsten - abgesehen von der Freistadt Rust - ist die Sieben-Tages-Inzidenz im Bezirk Neusiedl am See mit 260,0.

In den letzten sieben Tagen wurden im Bezirk Jennersdorf 145 neue Fälle registriert. Zuletzt kamen am 9. November 42 neue Fälle hinzu, am 1. November folgten 13.