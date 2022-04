BRASS Frühling - Das Musikfest auf Schloss Tabor in Neuhaus am Klausenbach von 22. bis 24. April 2022

Mit diesem neuen dreitägigen Veranstaltungsformat heißt es auf Schloss Tabor Bühne frei für Blasmusik auf höchstem Niveau. Den Frühling begrüßen die Kaiser Musikanten, die Mountain Crew, die WüdaraMusi und viele mehr.

Durch die Nacht begleitet die Mountain Crew mit mitreißender Party-Musik

Überdachter Schlossinnenhof garantiert wetterfeste Unterhaltung

Der historische Innenhof im neugeschaffenen frühlingshaften Gartendesign wird zum Hotspot der Brass Musik: virtuos, generationsübergreifend, von traditionell bis modern und vor allem mitreißend. Das Musikprogramm findet im überdachten Innenhof statt! Durchs Programm führt Reini Bieber von ORF-Burgenland.

Brass-Musik-Programm der Sonderklasse

Den Auftakt unseres Musikfestes am Freitag machen 8 Musiker aus dem Südburgenland – die Südburgenländer Böhmische. Durch die Nacht begleitet uns die Mountain Crew mit mitreißender Party-Musik. Am Samstag wird unser erstmaliges Ganzjahresprogramm von Landeshauptmann Doskozil offiziell eröffnet. Für die musikalische Umrahmung sorgen die Blasmusikkapellen der angrenzenden Gemeinden. Die mittelburgenländische Brass-Band moritz&co begleitet uns in den Sonnenuntergang. Danach bieten die Kaiser Musikanten traditionellen Brass auf höchstem Niveau. Mit der Burgenland Blech Cuvèe starten wir in den Sonntag. Den krönenden Abschluss macht die WüdaraMusi mit Bläserklang und speziell arrangierte Stücke.

Den krönenden Abschluss macht die WüdaraMusi mit Bläserklang

Regionale Köstlichkeiten vom Uhudlerland

Fünf bekannte Gastronomen der Vereinigung Rübezahl-Uhudlerland sorgen für ein besonderes kulinarisches Highlight. Wildspezialitäten, Burgenländische Hausmannskost, köstliche Süßspeisen UND natürlich unser UHUDLER in all seinen Varianten (von Frizzante bis Gin) sorgen für ihr Wohl.

GRATIS SHUTTLE – Bequem und Sicher zum Brass Frühling

Gratis Shuttle aus Jennersdorf, Fehring, Feldbach und Fürstenfeld garantieren einen sicheren Brass Frühling Besuch.

Informationen zu allen Veranstaltungen finden Sie auf www.schlosstabor.at

8385 Neuhaus am Klausenbach | Taborstraße 3 | 03329 43 037