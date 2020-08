In der Gemeinde Rudersdorf entsteht unaufhörlich neuer Wohnraum. Von den Reihenhäusern, die die Neue Eisenstädter Wohnbaugenossenschaft in der Neuen Allee baut, werden heuer die ersten sechs fertig. Die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft beginnt heuer mit dem Bau von sechs neuen Wohnungen in der Dobersdorfer Sonnensiedlung.

Geplant sind außerdem sechs Reihenhäuser der OSG in der Sattlerstraße, zwölf Wohnungen in der Nähe der Lahnbachbrücke und vier Reihenhäuser in der Neckamgasse.