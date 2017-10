Schloss Tabor: Stiftung hilft Kindern mit psychischen Defiziten

08.10.2017, 03:00 Uhr

Kurse für therapeutische Begleitung bei diversen Auffälligkeiten

Für Kinder und Jugendliche mit psychischen Defiziten oder Erkrankungen gibt es ein neues Angebot, ihren Auffälligkeiten zu begegnen. Die Europäische Stiftung für Innovation und soziale Verantwortung (EFIS) auf Schloss Tabor in Neuhaus am Klausenbach bietet therapeutische Begleitung in Kursform an, um Defizite diverser Art ausgleichen zu können."Wir wollen präventiv gegen das Leid durch psychische Erkrankungen wirken", erläutert Stiftungsvorstand Dietmar Kerschbaum, der sich für das Projekt "Resonanzraum" zahlreiche Fachleute aus mehreren therapeutischen Gebieten mit an Bord geholt hat.

Musik-, Kunst-, Pferdetherapie

Tag der offenen Tür

Angeboten werden Musiktherapie, Kunsttherapie, Pferdetherapie und begleitete Formen der Naturbegegnung. Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre. Über Ärzte, Psychologen, Therapeuten, Schulen, Kindergärten oder Jugendämter sollen sie und ihre Familien auf die Angebote des "Resonanzraums" aufmerksam werden.Die Kurse, die in besonderen Fällen auch kostenlos in Anspruch genommen werden können, finden ab November auf Schloss Tabor, die Reittherapie am Sonnriegelhof in Doiber statt.Bei einem Tag der offenen Tür am Sonntag, dem 15. Oktober, können Interessierte die Angebote des "Resonanzraums" in Schnupperworkshops kennenlernen. Schloss Tabor ist dafür von 11.00 bis 16.00 Uhr geöffnet.