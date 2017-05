Neues Rufsammeltaxi erschließt Bezirk Jennersdorf

02.05.2017, 15:15 Uhr

Start am 4. Mai - Fahrtpreis beträgt zwei, vier oder acht Euro pro Fahrt

Ab diesem Donnerstag sind die ersten Anrufsammeltaxis im Bezirk Jennersdorf unterwegs. Sie verkehren in allen zwölf Gemeinden, auch Fürstenfeld und die Therme Loipersdorf können angesteuert werden.Wer mit dem Taxi fahren möchte, ruft bis spätestens 45 Minuten vor der gewünschten Abfahrt 03329/46800 an. Die Telefonzentrale ist an Werktagen montags bis freitags von 8.00 bis 16.00 Uhr erreichbar. Auch die Rückfahrt kann gleich vereinbart werden.

Innerhalb der eigenen Gemeinde sind Fahrten täglich zwischen 8.30 und 11.00 Uhr sowie zwischen 13.30 und 17.00 Uhr möglich. Verbindungen zwischen den Umlandgemeinden und Jennersdorf gibt es an Montagen, Donnerstagen und Freitagen.Eine Fahrt innerhalb des Gemeindegebiets kostet zwei Euro, eine Fahrt nach Jennersdorf oder in die Umgebungsgemeinden vier Euro, eine Fahrt in den anderen Teil des Bezirks acht Euro.Die Taxis holen die Fahrgäste daheim ab und bringen sie wieder retour. Angesteuert werden rund 60 Sammelpunkte: Gemeindeämter, Bahnhöfe, Arztpraxen, Geschäfte, Dorfplätze oder vergleichbare Plätze."Mit dem Jennersdorf-Taxi kann jeder Einkäufe, Arztbesuche oder sonstige Wege unabhängig und kostengünstig erledigen", erklärt der Jennersdorfer Bürgermeister Bernhard Hirczy.Ein Anrufsammeltaxi-System im Ostteil des Bezirks Güssing gibt es seit dem Jahr 2014.