Extrem-Radsportler Strasser referiert in Rudersdorf

Gasthaus Antonyus , Antoniusplatz 1 , 7571 Rudersdorf AT

Extremradsportler Christoph Strasser hat viermal das "Race Across America" gewonnen, das quer über den ganzen Kontinent führt. Von seinen Erfahrungen berichtet er am Donnerstag, dem 8. Feber, bei einem Vortrag der Jungen Wirtschaft des Bezirks Jennersdorf in Rudersdorf.



Im Gasthaus Antonyus erzählt Strasser über Höhen und Tiefen seiner sportlichen Karriere, über den Umgang mit Rückschlägen und Motivationstechniken. Beginn ist um 19.00 Uhr.



Die Teilnahme ist kostenlos. Um Voranmeldung unter jennersdorf@wkbgld.at oder 05/90907-2670 wird gebeten.