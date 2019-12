Silvester in Klagenfurt & Klagenfurt Land

Silvester am Tanzenberg

beim Kollerwirt ab 19.30 Uhr

mit Silvestermenü, Feuerwerk, Wiener Walzer und Mitternachtssnack



Silvesterkonzert im Dom zu Klagenfurt

um 19 Uhr



Silvester im Soundclub

ab 20 Uhr



Villa-Silvester in der Villa For Forest

ab 20 Uhr



Silvester Fiesta

im Salsa Dance Club ab 21 Uhr



Silvester Madness

im CiK Künstlerhaus ab 22 Uhr



Neujahrsfest der Crazy Dogs

ab 14.30 Uhr, Boltzmannstraße 32a



Feuerwerk der Sterne

ab 22.30 Uhr in der Sternwarte Klagenfurt



Silvester Gala Dinner

im "Sandwirth" ab 19 Uhr



Silvestergala im Hotel Schloss Seefels

mit Musik und Feuerwerk, ab 19 Uhr



Silvesterwanderung am Linsenberg

Treffpunkt am Hauptplatz Poggersdorf um 11 Uhr



Silvesterumtrunk am Hauptplatz Ferlach

ab 11 Uhr



Silvesterfeier "Project 2020"

im Lendhafen ab 18 Uhr

mit Kindersilvester (ab 20 Uhr), Live-Acts, DJs uvm.



Silvesterparty in Schiefling am Wörthersee

im Platzhirsch



Silvesterparty am Neuen Platz Klagenfurt

mit internationalen DJs und "Chaos – der Partyband"