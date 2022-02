Teile Österreichs versinken gerade im Schnee, mitunter kommen sogar gefährliche Dimensionen von mehr als einem Meter Neuschnee zusammen. Während dies insbesondere für Tirol und Vorarlberg gilt, kam es in weiten Teilen Kärntens in den vergangenen Stunden kaum zu Niederschlag. Wie wird sich die Lage weiterentwickeln? Wir haben mit der ZAMG besprochen.

KÄRNTEN. Nicht zu unterschätzende Neuschnee-Mengen wird es im Tauernbereich geben, am Abend und in der Nacht soll es hier wieder verstärkt zu schneien beginnen - rund um Heiligenblut und Mallnitz könnten um die 25 Zentimeter hinzukommen. In den dortigen Bergregionen ist es durchaus möglich, dass in den nächsten 24 Stunden bis zu 40 Zentimeter Neuschnee vom Himmel kommen.

Nicht nur im Nordwesten Schneefall



Vom Nordwesten des Landes kann der Schneefall in der Nacht laut ZAMG auch in Richtung Süden ausgreifen - so könnten einige Zentimeter auch im Gail- und Lesachtal fallen. Auch die nördlichen Nockberge dürften mit bis zu zehn Zentimetern bedacht werden. Nur einzelne Flocken werden sich in den Bereich entlang der Karawanken verirren, es könnte sogar gänzlich trocken bleiben.

In den Bezirkshauptstädten?

Und wie sieht es in Städten aus? Mit Ausnahme von Spittal, wo die ZAMG auch nur mit rund vier Zentimetern Neuschnee rechnet, dürfte es in den Bezirkshauptstädten kaum Schneefall geben. Hermagor, Feldkirchen und St. Veit könnten von Norden her etwas angezuckert werden, möglicherweise auch Wolfsberg. In den restlichen Bezirkshauptstädten bleibt es aber wohl trocken, in Völkermarkt, Klagenfurt und Villach rechnet man mit keinem Neuschnee.