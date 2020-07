Die Landessieger 2020 im Kärntner Weinbau wurden geehrt.

KÄRNTEN. Gestern wurden im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung edle Tropfen vor den Vorhang geholt – die Landessieger 2020 unter den Kärntner Weinbauern wurden gekürt. Die Auszeichnungen erhielten sie von Landeshauptmann Peter Kaiser, Landwirtschaftskammer-Präsident Johann Mößler und Weinbauverband-Präsident Horst Wild überreicht.

"Auch bei überregionalen Veranstaltungen verweise ich immer wieder gern auf den Kärntner Weinbau und ich freue mich über die positive Entwicklung in diesem Bereich", so Kaiser.

Mößler strich die jahrelange Weinbau-Kultur in Kärnten hervor: "Ohne unsere Weinbauern wären wir nicht komplett." Und Wild sagte stolz: "Ihre Qualität ist auch außerhalb der Landesgrenzen bekannt."

Das sind die Landessieger 2020:

Sortenverschnitt weiß: Cuvée LoMaLi 2019, Burgwein Glanegg

Burgunderweine klassisch: Chardonnay 2019, Burgwein Glanegg

Burgunderweine kräftig: Ruländer Terrassen Schloss Thürn 2019, Weinbau Gartner

Sauvignon Blanc: Sauvignon Blanc Terrassen Schloss Thürn 2019, Weinbau Gartner

Schmeckerte: Gelber Muskateller 2019, Weinbau Salbrechter

Rosé: Rösler Rosé Granat 2019, Weinbau Köck

Rotweine: Kristan olt's Holzfassl 2018, Weinbau Köck

Zweigelt: Zweigelt 2018, Obst- und Weinbauzentrum der LK Kärnten

PIWI-Wein des Jahres 2020: Cabernet Blanc 2019, Weinbau Maltschnig

Beim Salonwein werden aus mehreren eingereichten Weinen bei mehreren Verkostungsdurchgängen die besten 260 Weine aus Österreich gewählt. Aus Kärnten sind heuer fünf Weine von vier Betrieben für den Salon nominiert: Burgwein Glanegg, Weingut Vinum Virunum KG, Weingut Burg Taggenbrunn und Weinhof vlg. Ritter.