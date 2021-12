Noch am 24. vermeldete Kärnten einen rasanten Anstieg an Omikron-Fällen - damals sprach man jedoch noch von deutlich einstelligen Zahlen. Wie infektiös die neue Variante aber ist, zeigt der weitere Anstieg: Insgesamt gibt es bereits 23 bestätigte Omikron-Fälle in unserem Bundesland.

KÄRNTEN. In Kärnten sind mit Stand heute, Mittwoch, insgesamt 23 Omikron-Fälle bestätigt. Davon betreffen 13 die Landeshauptstadt Klagenfurt, fünf den Bezirk Villach-Land, drei den Bezirk Klagenfurt-Land, sowie jeweils einer die Bezirke St. Veit und Spittal.

Kurath: "Bitte besonders vor Silvester testen lassen"

"Infektionen mit der Omikron-Variante sind damit wie prognostiziert auf dem Vormarsch. Bitte seien Sie vorsichtig und halten Sie die geltenden Maßnahmen ein, insbesondere rund um Silvester. Feiern Sie bitte nur im kleinsten Kreis und machen Sie davor einen Corona-Test", appelliert Gerd Kurath, der Leiter des Landespressedienstes, an die Kärntner Bevölkerung.

Krankenhauszahlen leicht rückläufig

Kärnten verzeichnet heute 1.389 aktuell Infizierte und 110 Neuinfektionen. Etwas rückläufig ist die Zahl der im Krankenhaus betreuten Menschen, derzeit sind es 116 (-4), 94 (-3) von ihnen werden stationär behandelt und 22 (-1) auf der Intensivstation. Drei weitere Menschen sind aber an oder mit Covid-19 verstorben - insgesamt zählt Kärnten bereits 1.090 Corona-Todesfälle.

Besonders die Jungen sind infiziert

Den höchsten Anteil an den Infektionen hat die Altersgruppe der Sechs- bis 14-Jährigen mit 18,5 Prozent, gefolgt von der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen mit 17,8 Prozent und der Gruppe der 35- bis 44-Jährigen mit 16,1 Prozent.