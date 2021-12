Mit Teamleitungen und temporären Versetzungen will man im Landesdienst Ausfälle aufgrund der Infektionen mit Omikron vermeiden.

KÄRNTEN. "Bitte seien Sie vor allem auch über die Weihnachtsfeiertage vorsichtig. Lassen Sie sich testen, wenn Sie sich mit Verwandten und Freunden treffen. Und nutzen Sie bitte die Impfangebote, insbesondere auch für die Boosterimpfung", rief heute Landeshauptmann Peter Kaiser die Kärntner auf. Die Omikron-Variante war auch wesentliches Thema in der Regierungssitzung. So wappnet sich der Landesdienst laut Kaiser durch Teamteilungen gegen mögliche Ausfälle in kritischen Bereichen. Gesundheitsreferentin LHStv.in Beate Prettner informierte über die Test- und Impfmöglichkeiten rund um die Feiertage.

Temporäre Versetzungen

Wie Kaiser ausführte, soll es wegen der Omikron-Variante vor allem in der Landes-IT, im Landespressedienst, in der Finanz- und Personalbuchhaltung Teamteilungen geben. "Wir wollen alle Bereiche im Landesdienst, die für die Wirtschaft und Gesellschaft relevant sind, bestmöglich schützen", so Kaiser. Dazu gebe es noch weitere Gespräche mit der Landesamtsdirektion, Personalabteilung und Personalvertretung. Sollten sie notwendig sein, werde man auch temporäre Versetzungen in wichtige Bereiche durchführen, so Kaiser als Personalreferent: "Das wollen wir im Einklang aller machen."

Test- und Impfmöglichkeiten

Gesundheitsreferentin Prettner verwies noch einmal explizit auf das Corona-Testangebot und die Impfmöglichkeiten des Landes rund um die Feiertage. Die PCR-Gurgeltests von „Kärnten gurgelt“ kann man am 24.12. bis 9.00 Uhr in den 206 teilnehmenden Spar-Filialen und Apotheken abgeben. In den Apotheken sind laut Prettner am 24. Dezember Testungen bis Mittag möglich. In den Teststraßen des Landes sind Antigentestungen für die Bevölkerung am 22. Dezember von 7.00 bis 12.00 und 13.00 bis 18.00 Uhr möglich. Am 24. und 25. Dezember sind sie von 7.00 bis 12.00 Uhr sowie am 26., 27. und 29. Dezember von 7.00 bis 12.00 und 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Am Silvestertag 31. Dezember sind die Teststraßen dann von 7.00 bis 12.00 Uhr offen. Alle weiteren Termine und Informationen dazu findet man hier.