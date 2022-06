Beim Galaabend der Lisa Film zum Jubiläum der "Supernasen" Thomas Gottschalk und Mike Krüger sammelte Otto Retzer mit der Tombola für den 5-jährigen Raphael.

KÄRNTEN. Der Erlös waren 6.000 Euro und Brigitte Glock erklärte sich spontan bereit, den fehlenden Betrag von 14.000 zum Ankauf des Hundes zu spenden. Somit kann dem kleinen Mann nun der Alltag um einiges erleichtert werden. "Ich liebe Tiere, habe selbst einen ausgebildeten Rettungshund, mit dem ich arbeite und mir liegt auch das Wohl von Kindern sehr am Herzen. Als Vorstandsmitglied des "Gemeinnützigen Vereins-Wider die Gewalt" bin ich mit Kinderleid vertraut und helfe gerne, wo ich kann" erklärt Brigitte Glock ihr spontanes Engagement.

Assistenzhund für Raphael

Raphael leidet an einem seltenen Gendefekt, sitzt im Rollstuhl und ist Autist. Um ihm das Leben etwas schöner zu machen, benötigt er einen Assistenzhund, der speziell für diese Zwecke ausgebildet ist. Dass der Bub in seinen jungen Jahren mehr Zeit im Spital als zu Hause verbrachte, prägte sein bisheriges Leben. Erste Versuche haben aber gezeigt, dass er auf Tiere sehr gut anspricht. .

Dank an die Spender

"Ein treuer Gefährte, der ständig an seiner Seite ist, ihm Spielzeug bringt, beim Anziehen hilft, ihm sogar mit dem Rollstuhl assistiert", so beschrieb Initiator Ludwig Sadjak, Governor von Kärnten der Kiwanis Klagenfurt Carinthia die wichtige Stütze, die der Assistenzhund übernehmen wird. Die Kiwanis sind die zweitgrößte Kinderhilfsorganisation weltweit. "Ein riesiger Dank geht an die Spender." so Thomas Gottschalk und Mike Krüger, die derzeit für Dreharbeiten am Wörthersee verweilen, als glückliche Aktionspaten bei der Übergabe des Spendenschecks.