In 48 Kärntner Gemeinden wurden bisher 69 Tourismus-Projekte im Rahmen der "See-Berg-Rad-Offensive" umgesetzt. Es sind weitere Projekte in Vorbereitung. Das ist besonders in der Corona-Krise essenziell. Welche Projekte wurden bzw. werden in den Bezirken umgesetzt?

KÄRNTEN. Kärnten setzt auf moderne Freizeit- und Tourismus-Infrastruktur. "Mit der ,See-Berg-Rad-Offensive' unterstützen wir die Gemeinden konsequent dabei, neue Infrastruktur zu schaffen und die bestehende zu erhalten", sagen die Landesräte Daniel Fellner, Referent für Gemeinden, und Sebastian Schuschnig, Referent für Tourismus. In der Regierungssitzung am Dienstag wird der Bericht über die "See-Berg-Rad-Offensive" beschlossen.

69 See-Berg-Rad-Projekte

Zwischen 2016 und 2020 (Förderzeitraum) standen rund sieben Millionen Euro bereit, 6,4 Millionen Euro wurden bereits ausgeschöpft. Schuschnig: "Seit 2016 konnte aus der ,See-Berg-Rad-Offensive' ein Gesamt-Investitionsvolumen von rund 30 Millionen Euro ausgelöst werden. Damit wurden 69 See-Berg-Rad-Projekte in insgesamt 48 Kärntner Gemeinden realisiert. Diese Zahlen und die ungebrochen starke Nachfrage unserer Gemeinden zeigen klar, wie erfolgreich die Offensive ist."

Wichtig ist Fellner, dass die Gemeinden stetig lebenswerter und attraktiver werden: "Diese Offensive trägt dazu bei, die Infrastruktur für Touristinnen, Touristen und Einheimische auf einem sehr hohen Niveau weiterzuentwickeln, was im Endeffekt wieder den Gemeinden zugutekommt."

Weitere Projekte stehen an

Pro Projektjahr und Gemeinde betrug die maximale Förderhöhe 250.000 Euro. Es gibt nun bereits Förderzusagen für weitere Projekte mit einem Fördervolumen von etwa 750.000 Euro. "Mit der Investitionsoffensive schaffen wir neue touristische Infrastruktur ganz im Sinne der Landestourismusstrategie und sichern zugleich die Qualität unserer Natur-Aktiv- sowie Freizeitangebote, für Gäste und Einheimische gleichermaßen", so Schuschnig.

Auch auf dem Weg aus der Corona-Krise seien Investitionen und konjunkturbelebende Maßnahmen besonders wichtig.

Neuerrichtungen und Absicherung der Infrastruktur

Errichtet wurden zum Beispiel Rad- und Wanderwege, Radrastplätze, Klettersteige, Erlebnisspielplätze, Business Beaches u.v.m. Auch bestehende Infrastruktur wurde mit den Mitteln gesichert – durch Modernisierung von Infrastruktur in den Strandbädern, Attraktivierung freier Seezugänge oder Ausstattung von bestehenden Rundwanderwegen mit Erlebniselementen, Info- und Beschilderungssystemen.

"Moderne Infrastruktur und attraktive Angebote sind die Grundlage für einen erfolgreichen Ganzjahrestourismus, der Arbeitsplätze, Einkommen und Kaufkraft in den Regionen sichert und für Wohlstand im Land sorgt", verspricht Schuschnig, dass die "See-Berg-Rad-Offensive" weitergeführt wird.

Investitionen und Projekte in den Bezirken

Das ist das Fördervolumen bzw. das dadurch ausgelöste Investitionsvolumen (in der Projektierungsphase geschätzt) in den Bezirken…

Die Projekte sind teilweise bereits umgesetzt oder befinden sich in Umsetzung:

Klagenfurt Stadt & Land:

Fördervolumen: 1.063.730 Euro

ausgelöstes Investitionsvolumen: 3.380.126 Euro

Projekte in Klagenfurt Stadt & Land

Strandbad Rauschelesee (Keutschach)

Förderzusage im Jahr 2016

Das Gemeindebad wurde komplett erneuert – Restaurant, Außenanlage wie Stege.

Gesamtinvestitionsvolumen: 1.080.000 Euro

Förderungsbetrag: 250.000 Euro



Kinderspielplatz Pörtschach

Förderzusage im Jahr 2016

Ein Kinderspielgarten mit Balancier-Parcours wurde am Landspitz geschaffen.

Gesamtinvestitionsvolumen: 55.800 Euro

Förderungsbetrag: 16.750 Euro



Business-Beach Strandbad Loretto (Klagenfurt)

Förderzusage im Jahr 2017

Gesamtinvestitionsvolumen: 22.500 Euro

Förderungsbetrag: 11.200 Euro



Slow-Trail Pyramidenkogel (Keutschach)

Förderzusage im Jahr 2017

Gesamtinvestitionsvolumen: 59.700 Euro

Förderungsbetrag: 29.850 Euro



Strandbad Krumpendorf

Förderzusage im Jahr 2018

Sanierung des Restaurants und Schaffung eines Business-Beach, Schaffung eines freien Seezuganges.

Gesamtinvestitionsvolumen: 500.000 Euro

Förderungsbetrag: 250.000 Euro



Strandbad Reifnitz (Maria Wörth)

Förderzusage im Jahr 2018

Kompletterneuerung des Bades, Fokus auf bessere Erlebbarkeit des Wörthersees.

Gesamtinvestitionsvolumen: 1.200.000 Euro

Förderungsbetrag: 250.000 Euro



Strandbad Pörtschach

Förderzusage im Jahr 2018

Ein Business-Beach wurde im Strandbad geschaffen.

Gesamtinvestitionsvolumen: 22.606 Euro

Förderungsbetrag: 11.300 Euro



Schaukelweg Reifnitz (Maria Wörth)

Förderzusage im Jahr 2019

Ein Wanderweg mit Schaukel und Hängematten wurde errichtet.

Gesamtinvestitionsvolumen: 71.520 Euro

Förderungsbetrag: 36.760 Euro



"Wege zum Glück" (Moosburg)

Förderzusage im Jahr 2019

Ein Glückserlebnisparcours im Ortskern…

Gesamtinvestitionsvolumen: 250.000 Euro

Förderungsbetrag: 150.000 Euro



Attraktivierung der Gemeindebäder in Techelsberg

Förderzusage im Jahr 2019

Sanierung und Attraktivierung der frei zugänglichen Seebäder…

Gesamtinvestitionsvolumen: 58.000 Euro

Förderungsbetrag: 27.970 Euro



Bewegungsarena Pörtschach

Förderzusage im Jahr 2020

Ingesamt zehn Fitness-Geräte – in der Nähe des Kinderspielplatzes mit See-Erlebnis

Gesamtinvestitionsvolumen: 60.000 Euro

Förderungsbetrag: 29.900 Euro





Villach Stadt & Land:

Fördervolumen: 1.123.443 Euro

ausgelöstes Investitionsvolumen: 7.679.466 Euro

Projekte in Villach Stadt & Land

Strandbad Drobollach (Villach)

Förderzusage im Jahr 2018

Neuerrichtung des Strandbades

Gesamtinvestitionsvolumen: 2.900.000 Euro

Förderungsbetrag: 250.000 Euro



Slow-Trail vom See zur Burg (Finkenstein)

Förderzusage im Jahr 2016

Slow-Trail mit Inszenierung eines bestehenden Weges

Gesamtinvestitionsvolumen: 60.000 Euro

Förderungsbetrag: 30.000 Euro



Slow-Trail Römerschlucht (Velden)

Förderzusage im Jahr 2016

Slow-Trail entlang des Forstsees und des Göriacher Baches

Gesamtinvestitionsvolumen: 36.102 Euro

Förderungsbetrag: 18.051 Euro



Business-Beach in Velden

Förderzusage im Jahr 2016

Business-Beach im Strandbad Velden

Gesamtinvestitionsvolumen: 20.000 Euro

Förderungsbetrag: 9.770 Euro



Bike-Parcours in Feld am See

Förderzusage im Jahr 2017

Bike-Parcours im Ortszentrum als Teil des Projekts "Nocklake", Flowtrail

Gesamtinvestitionsvolumen: 40.000 Euro

Förderungsbetrag: 21.350 Euro



Slow-Trail Mirnock (Ferndorf)

Förderzusage im Jahr 2017

Gesamtinvestitionsvolumen: 15.320 Euro

Förderungsbetrag: 9.100 Euro



Faaker See MTB-Trail (Finkenstein)

Förderzusage im Jahr 2017

MTB-Trail zur Verbesserung des regionalen Angebotes

Gesamtinvestitionsvolumen: 180.000 Euro

Förderungsbetrag: 90.000 Euro



Slow-Trail Afritzer See (Afritz)

Förderzusage im Jahr 2017

Slow-Trail rund um den Afritzer See

Gesamtinvestitionsvolumen: 147.044 Euro

Förderungsbetrag: 63.522 Euro



Nock-Lake-Flow-Trail (Feld am See)

Förderzusage im Jahr 2018

MTB-Flow-Trail von der Kaiserburg nach Feld am See

Gesamtinvestitionsvolumen: 415.000 Euro

Förderungsbetrag: 155.000 Euro



Radrastplatz Projekt Jochen Taar (St. Jakob im Rosental)

Förderzusage im Jahr 2019

Teil der Radrastplätze am Drauradweg

Gesamtinvestitionsvolumen: 40.000 Euro

Förderungsbetrag: 10.000 Euro



Slow-Trail Wernberg

Förderzusage im Jahr 2019

Slow-Trail von der Drauschleife zum Kloster Wernberg

Gesamtinvestitionsvolumen: 235.000 Euro

Förderungsbetrag: 53.650 Euro



Erlebnisbad Wernberg

Förderzusage im Jahr 2020

Attraktivierung des Strandbades

Gesamtinvestitionsvolumen: 346.000 Euro

Förderungsbetrag: 163.000 Euro



Ortskernentwicklung Annenheim (Treffen)

Förderzusage im Jahr 2020

Anbindung von See und Berg, Belebung des öffentlich nutzbaren Uferbereichs

Gesamtinvestitionsvolumen: 3.245.000 Euro

Förderungsbetrag: 250.000 Euro





Hermagor:

Fördervolumen: 439.835 Euro

ausgelöstes Investitionsvolumen: 1.324.800 Euro

Projekte in Hermagor

Erlebnisinszenierung Pressegger See (Hermagor)

Förderzusage im Jahr 2016

Info-Stationen zum Thema See und Moor aus Holzskulpturen entlang des See-Rundwegs; Rastplatz

Gesamtinvestitionsvolumen: 57.000 Euro

Förderungsbetrag: 28.500 Euro



Drau-Erlebniscamping (Dellach)

Förderzusage im Jahr 2018

Erlebnis-Campingplatz mit Anbindung an den Drauradweg

Gesamtinvestitionsvolumen: 900.000 Euro

Förderungsbetrag: 250.000 Euro



MTB-Trail Nassfeld (Hermagor)

Förderzusage im Jahr 2018

Gesamtinvestitionsvolumen: 277.800 Euro

Förderungsbetrag: 138.900 Euro



Slow-Trail Pressegger See (Hermagor)

Förderzusage im Jahr 2018

Gesamtinvestitionsvolumen: 90.000 Euro

Förderungsbetrag: 22.435 Euro





Spittal:

Fördervolumen: 2.144.783 Euro (2.844.783 Euro mit weiteren drei Projekten, die noch in der Projektierung sind)

ausgelöstes Investitionsvolumen: 7.541.035 Euro (9.329.735 Euro mit weiteren drei Projekten, die noch in der Projektierung sind)

Projekte in Spittal

Wandergarten Oberdrauburg

Förderzusage im Jahr 2016

Aktivierung des Ortszentrums für Wanderer und Radfahrer

Gesamtinvestitionsvolumen: 130.000 Euro

Förderungsbetrag: 57.500 Euro



Business-Beach Millstatt im Strandbad

Förderzusage im Jahr 2016

Gesamtinvestitionsvolumen: 21.000 Euro

Förderungsbetrag: 10.025 Euro



Rad-Campingplatz am Drauradweg (Kleblach-Lind)

Förderzusage im Jahr 2017

Rad-Campingplatz mit Anbindung an den Drauradweg

Gesamtinvestitionsvolumen: 708.990 Euro

Förderungsbetrag: 250.000 Euro



Fallbach-Steg (Malta)

Förderzusage im Jahr 2017

Steg zu Kärntens höchstem Wasserfall

Gesamtinvestitionsvolumen: 10.983 Euro

Förderungsbetrag: 5.450 Euro



Slow-Trail-Rundweg Millstatt

Förderzusage im Jahr 2017

Slow-Trail Zwergsee

Gesamtinvestitionsvolumen: 24.400 Euro

Förderungsbetrag: 9.500 Euro



Strandbad Millstatt

Förderzusage im Jahr 2017

Revitalisierung Sprungturm

Gesamtinvestitionsvolumen: 540.000 Euro

Förderungsbetrag: 177.300 Euro



Weißensee MTB-Trail (Weißensee)

Förderzusage im Jahr 2017

Errichtung der MTB-Single-Trails und Bergbahn West zur Angebotserweiterung

Gesamtinvestitionsvolumen: 130.000 Euro

Förderungsbetrag: 64.250 Euro



Wander- und Radknotenpunkt Mühldorf

Förderzusage im Jahr 2018

Dorfplatz als Infopoint und Treffpunkt für Radfahrer und Wanderer, Anbindung an AAT und Ciclovia AA

Gesamtinvestitionsvolumen: 600.000 Euro

Förderungsbetrag: 200.000 Euro



Energie-Erlebnisrundweg Drachenmeile (Trebesing)

Förderzusage im Jahr 2018

Attraktivierung eines bestehenden Rundwanderweges

Gesamtinvestitionsvolumen: 471.000 Euro

Förderungsbetrag: 58.900 Euro



Radenthein Riviera

Förderzusage im Jahr 2018

Erschließung der See-Areale Seespitz, Hafenkante und Fischerpark Döbriach

Gesamtinvestitionsvolumen: 900.000 Euro

Förderungsbetrag: 250.000 Euro



Eislaufplatz Bad Kleinkirchheim

Förderzusage im Jahr 2019

Gesamtinvestitionsvolumen: 115.000 Euro

Förderungsbetrag: 46.000 Euro



Bikepark Bad Kleinkirchheim

Förderzusage im Jahr 2019

Übungsgelände, Pumptrack und Übungs-Flow-Trails

Gesamtinvestitionsvolumen: 283.916 Euro

Förderungsbetrag: 141.958 Euro



Radrastplatz, Projekt Melitta Moschik (Steinfeld)

Förderzusage im Jahr 2019

Teil der Radrastplätze am Drauradweg

Gesamtinvestitionsvolumen: 40.000 Euro

Förderungsbetrag: 10.000 Euro



Strandbad Pesenthein (Millstatt)

Förderzusage im Jahr 2019

Attraktivierung und Sanierung des Strandbades

Gesamtinvestitionsvolumen: 337.000 Euro

Förderungsbetrag: 137.000 Euro



Strandbad Dellach (Millstatt)

Förderzusage im Jahr 2019

Attraktivierung und Sanierung des Strandbades

Gesamtinvestitionsvolumen: 262.900 Euro

Förderungsbetrag: 113.000 Euro



Slow-Trail und Seenixe (Seeboden)

Förderzusage im Jahr 2019

Slow-Trail und Boot Seenixe am Millstätter See

Gesamtinvestitionsvolumen: 143.846 Euro

Förderungsbetrag: 61.650 Euro



Radweg-Verlegung beim Strandbad (Spittal)

Förderzusage im Jahr 2019

Anbindung des Radweges an das Strandbad und freien Seezugang am Ufer

Gesamtinvestitionsvolumen: 152.000 Euro

Förderungsbetrag: 76.000 Euro



Welcome Center "Haus der Steinböcke" (Heiligenblut)

Förderzusage im Jahr 2020

Kombination von Tourismus- und Nationalpark-Info, "Haus der Steinböcke", Radservice-Station mit Duschen

Gesamtinvestitionsvolumen: 410.000 Euro

Förderungsbetrag: 205.000 Euro



Drauforum Oberdrauburg

Förderzusage im Jahr 2020

Kombination von Tourismusinfo, Veranstaltungsraum, Museum, Radservice-Station, Aussichtsterrasse

Gesamtinvestitionsvolumen: 2.175.000 Euro

Förderungsbetrag: 250.000 Euro



Slow-Trail Weißensee (Weißensee)

Förderzusage im Jahr 2020

Der bestehende Wanderweg wird als Slow-Trail gestaltet.

Gesamtinvestitionsvolumen: 85.000 Euro

Förderungsbetrag: 21.250 Euro





St. Veit:

Fördervolumen: 250.000 Euro

ausgelöstes Investitionsvolumen: 2.395.100 Euro

Geplantes Projekt in St. Veit

Strandbad-Erneuerung am Längsee (St. Georgen am Längsee)

Förderzusage im Jahr 2018

Erneuerung des Strandbades mit Restaurant und Wasser-Erlebnis-Park

Gesamtinvestitionsvolumen: 2.395.100 Euro

Förderungsbetrag: 250.000 Euro



Das Projekt wird nicht umgesetzt!

Völkermarkt:

Fördervolumen: 485.974 Euro

ausgelöstes Investitionsvolumen: 2.503.846 Euro

Projekte in Völkermarkt

Sonnenwege Diex

Förderzusage im Jahr 2017

Rundwanderwege mit Aussichtspunkten in Diex

Gesamtinvestitionsvolumen: 60.820 Euro

Förderungsbetrag: 25.000 Euro



Klettersteig Griffen

Förderzusage im Jahr 2018

Sport-Klettersteig auf den Schlossberg Griffen

Gesamtinvestitionsvolumen: 71.479 Euro

Förderungsbetrag: 29.200 Euro



Revitalisierung Campingplatz Nord (St. Kanzian)

Förderzusage im Jahr 2018

Sanierung und Attraktivierung des Campingplatzes

Gesamtinvestitionsvolumen: 1.986.000 Euro

Förderungsbetrag: 250.000 Euro



Radrastplatz St. Lucia, Projekt Himmelsstiege (Bleiburg)

Förderzusage im Jahr 2019

Teil der Radrastplätze am Drauradweg

Gesamtinvestitionsvolumen: 40.000 Euro

Förderungsbetrag: 10.000 Euro



Hochseilgarten Wildensteiner Wasserfall (Gallizien)

Förderzusage im Jahr 2019

Der Hochseilgarten ist auch für Familien geeignet.

Gesamtinvestitionsvolumen: 133.200 Euro

Förderungsbetrag: 66.600 Euro



Bike-Flow-Trails Kinder (St. Kanzian)

Förderzusage im Jahr 2019

Bike-Flow-Trails für Kinder und Familien

Gesamtinvestitionsvolumen: 92.347 Euro

Förderungsbetrag: 46.174 Euro



Erweiterung und Sanierung des Beachvolleyballplatzes St. Kanzian

Förderzusage im Jahr 2019

Der Beachvolleyplatz wurde als Turnierplatz adaptiert.

Gesamtinvestitionsvolumen: 120.000 Euro

Förderungsbetrag: 59.000 Euro





Wolfsberg:

Fördervolumen: 560.724 Euro

ausgelöstes Investitionsvolumen: 1.457.472 Euro

Projekte in Wolfsberg

Anbindung Lavantradweg an Stadtkern (St. Andrä)

Förderzusage im Jahr 2017

Panoramaweg entlang der Stadtmauer mit Verweilstation

Gesamtinvestitionsvolumen: 500.000 Euro

Förderungsbetrag: 241.015 Euro



Rad-Kompetenzzentrum Lavanttal (St. Paul)

Förderzusage im Jahr 2017

Rad-Info-Point mit Ruhe- und Rastbereich

Gesamtinvestitionsvolumen: 40.172 Euro

Förderungsbetrag: 8.034 Euro



Erlebnisrundwanderweg Bernsteiner Ofen (St. Georgen)

Förderzusage im Jahr 2017

Themenweg mit Aussichtsterrasse

Gesamtinvestitionsvolumen: 200.000 Euro

Förderungsbetrag: 42.500 Euro



Lavant-Erlebnis-Radweg Frantschach-St. Gertraud

Förderzusage im Jahr 2019

Erlebnis-Radweg mit Radrastplatz am Ufer der Lavant

Gesamtinvestitionsvolumen: 570.000 Euro

Förderungsbetrag: 250.000 Euro



Lavantradweg R 10 – Brückenverbreiterung (St. Georgen)

Förderzusage im Jahr 2019

Brückenverbreiterung und Anlage eines Rastplatzes zur Attraktivierung des Lavantradweges R 10

Gesamtinvestitionsvolumen: 147.300 Euro

Förderungsbetrag: 19.175 Euro





Feldkirchen:

Fördervolumen: 408.083 Euro

ausgelöstes Investitionsvolumen: 1.541.166 Euro