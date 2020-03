Am Sonntag, den 27. September 2020, wird zum fünften Mal die "Oberwenger Hofroas" in Spital am Pyhrn stattfinden.

SPITAL/PYHRN. Die Hofroas ist ein Highlight für die ganze Familie. Die Oberwenger Bauernhöfe bringen den Besuchern die Erzeugung heimischer Produkte näher und zeigen Handwerk und Brauchtum "einst und heute". Kulinarische Schmankerl, musikalische Unterhaltung und viel Spannendes für die kleinen Besucher dürfen dabei nicht fehlen. Das aktive Erleben steht im Vordergrund. Nähere Informationen zur Oberwenger Hofroas folgen demnächst auf meinbezirk.at/kirchdorf.