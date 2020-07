Eine 24-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf stieg am 28. Juli 2020 mittags gemeinsam mit ihrer Mutter auf den 1.574 Meter hohen Seespitz im Gemeindegebiet von Roßleithen.

ROSSLEITHEN. Wie die Polizei berichtet, rutschte die Frau beim Abstieg auf dem nassen und erdigen Steig aus und fiel so unglücklich, dass sie sich eine Luxation an der rechten Schulter zuzog. Die Bergsteigerin konnte den Abstieg nicht mehr aus eigener Kraft bewältigen, woraufhin die Rettungskette in Gang gesetzt wurde.

Bergung mit dem Tau

Fünf Bergretter der Ortsstelle Windischgarsten und ein Alpinpolizist stiegen zur Unfallstelle auf. Schlussendlich führte der ebenfalls alarmierte Notarzthubschrauber "C14" eine Rettung mittels Tau durch und flog die Verletzte ins Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum Kirchdorf.