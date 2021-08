Oberschlierbachs Bürgermeister Oskar Grassnigg (SPÖ) tritt nach 13 Jahren bei der kommenende Bürgermeisterwahl nicht mehr an. Spitzenkandidat der SPÖ ist Walter Schmied.

OBERSCHLIERBACH. „Ich bin bereit, mich der Verantwortung zu stellen und für die Aufgabe als Bürgermeister zu kandidieren“, betont Walter Schmied, der seit 2015 im Gemeinderat tätig ist und seit heuer auch das Amt des Vizebürgermeisters bekleidet. Walter Schmied (52) ist verheiratet, hat eine Tochter und beruflich koordiniert er bei einem großen Verein im Bezirk Kirchdorf den gesamten Bildungsbereich.

Gemeinde stärken und weiterentwicklen

Seine wichtigsten Werte, die er auch aktiv lebt sind unter anderem Toleranz, Respekt und Verständnis. „Mein Antrieb zu kandidieren ist : als Bürgermeister diese wunderschöne, lebenswerte Gemeinde Oberschlierbach zu stärken und weiterzuentwickeln. An meiner Seite habe ich ein starkes, erfahrenes Team Ich möchte ein Teamleader mit den anderen politischen Kräften für die Bevölkerung sein – das ganze natürlich auch mit der Aufgabe immer und jederzeit vor Ort verfügbar zu sein.“

„Die positive Entwicklung der Gemeinde durch meine Vorgänger hat dazu geführt, dass sich in letzter Zeit einige neue Bewohner bereits angesiedelt haben oder dies noch tun werden – ich werde mich dafür einsetzen, dass dies auf jeden Fall weiterhin so sein wird – in Oberschlierbach sollen sich alle wohlfühlen“, so Walter Schmied.