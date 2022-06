Feuer machen, Shelterbau, Survival, Ledergerben, Spurenlesen – die Ausbildung zum/r Naturmentor:in stärkt die Verbindung zwischen den Menschen und mit der Natur

Wir sehnen uns mehr denn je nach Gefühlen von Zusammengehörigkeit, tiefer Verbindung und Gemeinschaft. Die Natur kann der Schauplatz sein, an dem all das und die damit verbundenen positiven Emotionen wieder zusammenfließen. Eingebettet in die wunderschöne Kulisse des Almtals startet die einjährige Ausbildung zum/r Natur-Mentor:in am 11.Juli im Traunviertel. An 42 Projekttagen, verteilt über ein ganzes „wildes Jahr“, lernen alle, die sich auf die vielleicht spannendste Reise ihres Lebens einlassen wollen, Skills wie Bogenbau, Feuermachen, Shelter bauen, Töpfern am Lagerfeuer, Ledergerben, Spurenlesen, Nahrungs- und Wassersuche in der Wildnis, aber v.a. eines: die tiefe Verbindung zur Natur und zu sich selbst wieder (neu) zu entdecken!

Auf besonders einfühlsame Weise und die Grenzen aller Teilnehmenden achtend, schaffen es Tom und Karin Schwarz, auch jene für das Leben außerhalb der Komfortzone zu begeistern, die sich zuvor eher in der Kategorie „Camping-Muffel“ verorten. Schon nach kurzer Zeit weichen Berührungsängste mit dem Leben im Freien (mit oder ohne Zelt) der Freude über das gemeinsam gekochte Abendessen am Feuer, die spannende Begegnung mit dem ein oder anderen tierischen Waldbewohner und der Überzeugung, dass es eigentlich recht wenig braucht, um glücklich zu sein – Verbindung zu uns selbst und zu allem anderen Lebendigen in dieser Welt.

Anmeldung für die Jahresausbildung (startet im Juli) ab sofort unter https://www.wildniscamps.at/anmeldung

Mehr Infos zur Ausbildung zum/r Natur-Mentor:in und anderen Projekten unter https://www.wildniscamps.at/

Pressefotos (Copyright: Verein Rundumadum):

Youtube-Video: https://www.youtube.com/watch?v=lC7FKxaevdw

Kontakt: Tom Schwarz (0650/6669006)