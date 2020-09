OÖ Liga: Grün Weiß Micheldorf spielt gegen Friedburg trotz einer 3:1 Führung und einem Mann mehr auf dem Platz nur 3:3.

MICHELDORF (sta). Einen vermeidbaren Punkteverlust musste die Dickinger Elf in der fünften Runde der OÖ-Liga einstecken. Auf eigener Anlage reichte es gegen die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf nur zu einem Unentschieden.

Bereits nach fünf Minuten stand es 1:0 für die stark aufspielenden Gäste. Die Hausherren ließen sich jedoch nicht aus dem Konzept bringen und konnten bereits drei Minuten später ausgleichen. Micheldorfs Torjäger Antonio Dukic gelang durch einen Elfmeter das 1:1. In der 24. Minute erhöhte Dukic mit einem schönen Kopfball auf 2:1. Noch vor der Pause war es abermals der kroatische Stürmer, der mit seinem zweiten Elfmeter an diesem Abend das 3:1 erzielte.

Eigentor brachte Wende

Nach der Pause kamen die Gäste gestärkt aus der Kabine. In Minute 49 fälschte Thomas Helmberger nach einem Freistoß den Ball unhaltbar ins eigene Gehäuse ab. Nachdem ein Friedburger mit Gelb-Rot vom Platz musste, hofften die zahlreichen Fans auf eine Vorentscheidung. Die Hausherren wussten allerdings mit der Überzahl wenig anzufangen und mussten in den Schlussminuten sogar noch den Ausgleich zum 3:3 hinnehmen.

Micheldorf hält nach fünf Spielen bei sieben Punkten und liegt auf Tabellenplatz sieben. Nächstes Spiel: SV Bad Ischl gegen SV GW Micheldorf am 12. September. Spielbeginn ist um 16 Uhr.