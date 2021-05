Eine Videokonferenz ohne Kamera- und Tonaussetzer, einen Film ohne Ruckeln streamen, aber auch Fernwartungen diverser Gerätschaften sind heutzutage auch im ländlichen Bereich wichtige Faktoren für einen Breitbandanschluss.

WARTBERG/KREMS. Daher hat sich die Gemeinde Wartberg/Krems dazu entschieden den Glasfaserausbau der Fiber Service in der Gemeinde voranzutreiben und Anfang Mai konnten die ersten Kunden online gehen.

„In der Vergangenheit hat es in unserem Haus immer wieder Probleme mit der Internetverbindung gegeben. Mit dem neuen Glasfaser-Anschluss hat sich die Qualität massiv verbessert. Jetzt können wir ohne jede Einschränkung zu Hause arbeiten, lernen, aber auch streamen. Die Firma Luwy TV-IT hat uns bei der Bestellung des Glasfaseranschlusses tatkräftig unter die Arme gegriffen und alle nötigen Formalitäten abgenommen. Danke dafür!“ sagt Lachmayr Roland über die Erfahrung der Herstellung des Glasfseranschlusses.

Ausbau sichert Arbeitsplätze

„Ein flächendeckender Breitbandausbau ist heute in Oberösterreich ein bedeutender Standortfaktor nicht nur für Unternehmen sondern auch für Landwirtschaften und Privathaushalte, da somit die Attraktivität von Wohnstandorten steigt. Neben dem Straßen- und Schienen-, Wasser- und dem Stromnetz hat das Internet als Teil der Infrastruktur eine enorme Bedeutung. Da bereits jetzt der Bedarf an einer höheren Bandbreite jährlich steigt, ist es wichtig in ein zukunftssicheres Glasfasernetz stetig auszubauen. Ein Dank gilt der Firma Fiber Service die dies in Wartberg durchführt“ sagt Bürgermeister Franz Karlhuber zur Wichtigkeit einer Breitbandinfrastruktur.