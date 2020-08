Der ganzjährig geöffnete Betriebskindergarten erleichtert Fronius Mitarbeitern seit mittlerweile 13 Jahren die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Diesen Sommer geht das Pettenbacher Familienunternehmen noch einen Schritt weiter und bietet für Kinder im Volksschulalter eine spezielle Ferienbetreuung am Standort Sattledt an.

PETTENBACH (sta). Die Sommerferien stellen für Volksschüler eine Erholungsphase, für berufstätige Eltern hingegen häufig eine organisatorische Meisterleistung dar. Bei fehlender Kinderbetreuung teilen sich Mama und Papa die Urlaubszeiten oft untereinander auf, was unwillkürlich dazu führt, dass weniger gemeinsame Zeit mit der ganzen Familie verbracht werden kann. Nicht zuletzt leiden darunter auch die Kinder, da die Ferienzeit einem präzisen Fahrplan folgen muss.

Mit seinen flexiblen und individuell angepassten Arbeitszeitmodellen beweist Fronius seit vielen Jahren, dass es sich bei Familie und Beruf um keine Frage von „entweder/oder“ handelt. Das Unternehmen bietet seinen Mitarbeitern seit mittlerweile 13 Jahren eine ganzjährige Betreuung von Kleinkindern im betriebseigenen Kindergarten am Standort Sattledt an. Heuer ist mit einem Ferienangebot für Volksschüler ein weiteres familienfreundliches Projekt für Fronius Mitarbeiter an den Start gegangen. Betreuung und Organisation liegen einmal mehr bei den engagierten Pädagoginnen des Oberösterreichischen Hilfswerks.

Kindergerechtes Weiterbildungsprogramm

„Ich habe meinen neunjährigen Sohn angemeldet, da es extrem schwierig ist, die Ferien zu überbrücken, wenn beide Elternteile arbeiten. Er war stolz, dass er mit mir zur Arbeit durfte und ich froh, ihn dort optimal versorgt zu wissen. Ich finde das Angebot großartig und würde es jederzeit wieder in Anspruch nehmen. Mein Sohn hat nicht nur Spaß, sondern auch neue Freunde gefunden. Was will man mehr“, zeigt sich Fronius Mitarbeiterin Simone Wieser begeistert.

Das abwechslungsreiche Ferienprogramm beinhaltet neben regelmäßigen Aktivitäten wie dem gemeinsamen Grillen oder lustigen Wasserbombenschlachten auch spezielle Formen kindergerechter Weiterbildung. So haben die Volksschüler erst kürzlich bei einem sogenannten CoderDojo-Workshop auf spielerische Art und Weise das Programmieren erlernt. Der Einstieg in die Welt des Codes bestand dabei aus weit mehr als nur Nullen und Einsen und sorgte für große Augen bei den Kindern. Eine Fortsetzung ist bereits fix – und zwar spätestens im Sommer 2021.