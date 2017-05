Mathematik, ZEN und jüdische Witze

Walter Grabner ist diesmal zu Gast bei Heinz Andlinger im Talk im Café, am Montag, 22. Mai 2017, 19 Uhr, im Café Schwarz, Micheldorf.



Er ist kein Unbekannter in unserer Region. Viele haben ihn als Mathematik oder Physikprofessor erlebt, manche werden sich an sein mathematisches Kabarett erinnern.



Inhaltlich geht’s um den Unterschied von Wirklichkeit und Wahrheit, einem Thema, das angesichts von Facebook Blasen und „alternativen Fakten“ hoch aktuell ist. Was dies alles mit unserer von vielen gefürchteten Mathematik, mit der asiatischen Weisheit des ZEN oder gar mit den wunderbaren Witzen aus der jüdischen Welt zu tun hat, wird der Abend zeigen.