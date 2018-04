Mollner Feuerwehren – Museum im Dorf startet mit Sonderausstellung

22.04.2018, 13:29 Uhr

Die diesjährige Sonderausstellung des Museums in Dorf widmet sich den Mollner Feuerwehren. In den Jahren 1877/1878 gründete sich die Feuerwehr Molln. Später folgten weitere Neugründungen in den Ortsteilen Breitenau, Ramsau und Frauenstein. Das Motto lautete: „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“. Die Ausstellung umfasst Gerätschaften, Uniformen, Feuerwehrabzeichen, Chroniken u.v.a.m. aus insgesamt 140 Jahren Feuerwehrgeschichte in Molln.

Obmann Fritz Kammerhuber und sein Team laden für Sonntag, 6. Mai 2018, um 14:00 Uhr, zur feierlichen Eröffnung sehr herzlich ein. Ein kleines Rahmenprogramm ist vorgesehen. Die Sonderausstellung wird bis Ende Oktober 2018 zu sehen sein. Nähere Infos gibt es wie immer unter www.museum.molln.cc