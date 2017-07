Theater am Bauernhof Vorderstoder

AT

, 4574 Vorderstoder AT

Theaterstadl-Vorderramseben , 4574 Vorderstoder AT

Theater am Bauernhof Vorderstoder

Auch heuer wird im Theaterstadl beim Almhotel Lindbichler wieder für gute Unterhaltung gesorgt. Mit musikalischen Schmankerln und süßen und sauren Köstlichkeiten werden unsere Theaterkünste umrahmt. Los geht’s mit der Premiere am 12.August mit dem Stück „TV-Total im StoderTAL“. Es spielt sich alles im Gastgarten der Wirtin Hilde ab. Im Dorf herrscht helle Aufregung, denn es hat sich Besuch aus Hollywood angekündigt. Sogar eine Szene für den neuesten Kinofilm soll in dem kleinen Bergdorf Vorderstoder gedreht werden.

Einige der Dorfbewohner werden als Statisten angeworben, jedoch treiben diese den Regisseur zur Verzweiflung.

Mehr möchten wir gar nicht verraten – Klappe und Action.

Reservierungen unter 07564/83830

Wir freuen uns auf Euch – die Theatergruppe Vorderstoder