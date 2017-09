Sozialmarkt Tassilo in Kremsmünster lädt zum Tag der offenen Tür

28.09.2017, 19:07 Uhr

Seit mehr als einem Jahr sorgt ein engagiertes Team dafür, dass bedürftige Menschen im Sozialmarkt Tassilo günstig einkaufen können. Nun lädt das Team am Freitag, 13. Oktober, von 10 bis 14 Uhr, zum ersten Tag der offenen Tür ein.

KREMSMÜNSTER. Das Rot Kreuz Team möchte zeigen, wie ein Sozialmarkt funktioniert.Immer wieder wird das Team mit Fragen konfrontiert, die beim Tag der offenen Tür gerne beantwortet werden. Wir sieht ein Sozialmarkt aus? Welche Waren werden angeboten und von wo kommen sie her? Wieviel kosten sie? Besonders oft gefragt wird, wer darf dort überhaupt einkaufen?Interessierte erhalten einen Einblick in den Tagesablauf und es wird gezeigt, was sich hinter den Kulissen abspielt, bis die Waren in den Verkauf gelangen. In einer Sozialecke werden die Besucher mit selbstgemachtem Kuchen und weiteren Köstlichkeiten verwöhnen.