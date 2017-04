"Bernegger Fire Fighter Competition" - Feuerwehren im täglichen Einsatz - Retten, Bergen, Löschen.

23.04.2017, 13:09 Uhr

Positives Resümee

Wer am Samstag, 22. April, am Firmengelände des Mollner Bauunternehmens Bernegger Einblicke in die vielseitigen Aufgaben und in das technische Equipment der Feuerwehren nehmen wollte, wurde wahrlich nicht enttäuscht. Insgesamt elf Feuerwehren (Molln, Breitenau, Frauenstein, Ramsau, Steyrling, Spital am Pyhrn, Ternberg, Neukematen und Rohrbach bei St. Florian) übten realitätsnahe Szenarien, sowohl in der Personenversorgung und Personenbergung, als auch bei Brandeinsätzen. Jeweils zwei Feuerwehren arbeiteten im Team nacheinander die gestellten Aufgaben im Halbstundentakt ab. Eine fachkundige Jury bewertete die richtige und effiziente Anwendung der technischen Hilfsmittel, die Kommunikation untereinander und – ganz wichtig - die Einhaltung von Sicherungsmaßnahmen für den Eigenschutz der am Einsatz beteiligten Kräfte. Zahlreiche Besucher, darunter viele Kinder und Jugendliche, verfolgten, begleitet durch einen Moderator, die jeweiligen Übungsabläufe samt den eingesetzten Einsatzfahrzeugen gespannt mit. Die Handhabung von Bergeschere, Spreitzer, Schaufeltrage und die fachmännische Entfernung von Windschutzscheiben bei den verunfallten Fahrzeugen konnte hautnah beobachtet werden. Der Funkverkehr zwischen den Einsatzorganisationen wurde ebenfalls live mittels Lautsprecher übertragen. Insgesamt war eine hohe Professionalität der allesamt ehrenamtlichen Feuerwehrleute in der Einsatzbewältigung festzustellen.Übungsleiter Brandrat Robert Mayrhofer von der FF Molln zog am Ende ein positives Resümee. „Wir machen das, um einerseits für den Ernstfall bestens vorbereitet zu sein, andererseits um Jugendliche für die Tätigkeit in der freiwilligen Feuerwehr zu begeistern und zu gewinnen“. Deshalb gab es bei der „Bernegger Fire Fighter Competition“ auch ein ansprechendes Rahmenprogramm mit umfassender Verpflegung. Forstsetzung im nächsten Jahr folgt! Weitere Infos unter www.ff-molln.at