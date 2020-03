ST. JOHANN (jos). In der Mediathek in St. Johann stehen ab sofot 10 "Tonies" zum Ausleihen bereit. Das kinderfreundliche Audiosystem für Kinder ab drei Jahren geeignet.

Ein großer Vorteil gegenüber herkömmlichen CDs ist, dass bereits Kleinkinder selbstständig ein Hörspiel wählen können und die gepolsterte Tonie-Box (Lautsprecher, Anm.) in verschiedene Räume mitnehmen können.

Bei der Auswahl der "Tonies" hat sich das Bibliotheksteam daran orientiert, welche Bücher bei den Kindern beliebt sind.